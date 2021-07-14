Нужна помощь? Дергающаяся Спирс перепугала поклонников

О том, как яркая звезда скатилась на дно и стала заложницей собственного отца, говорит весь мир. Бритни Спирс лишена даже самых элементарных человеческих прав на основании диагноза, который у многих вызывает сомнения. Без разрешения опекуна 39-летняя знаменитость уже 13 лет не может ни тратить деньги, ни ходить в гости, ни красить волосы. Джеймс Спирс полностью контролирует жизнь дочери, которая попала в ловушку, и получает хороший доход.
Многочисленные суды за свободу Бритни Спирс не дают положительного результата. Певица периодически подает сигналы своим фанатам, таким образом прося о помощи. Открыто сообщать условия опекунства знаменитости запрещено, поэтому она шифрует свои послания. Недавно она опубликовала в "Инстаграм" видео, подписав его словом "красный". На ролике артистка энергично двигается, исполняя динамичный танец под песню Билли Айлиш.
Многие пользователи Сети восприняли публикацию как новый призыв. Поклонники певицы уверены, что необычная хореография имеет символику. "Это что-то значит", "Мы любим тебя", "Свободу Бритни", — написали фанаты поп-дивы. Они начали ожесточенно спорить с теми, кто решил, что пост артистки не несет скрытого смысла. Некоторые отметили, что одни и те же движения Бритни Спирс повторяет достаточно часто, и они выглядят неадекватными.
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