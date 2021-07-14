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Шоу-бизнес
Нужна помощь? Дергающаяся Спирс перепугала поклонников

Нужна помощь? Дергающаяся Спирс перепугала поклонников

Звезда связалась с поклонниками в "Инстаграм". Бритни Спирс мечтает о свободе.
прочитано 256 раз

О том, как яркая звезда скатилась на дно и стала заложницей собственного отца, говорит весь мир. Бритни Спирс лишена даже самых элементарных человеческих прав на основании диагноза, который у многих вызывает сомнения. Без разрешения опекуна 39-летняя знаменитость уже 13 лет не может ни тратить деньги, ни ходить в гости, ни красить волосы. Джеймс Спирс полностью контролирует жизнь дочери, которая попала в ловушку, и получает хороший доход.

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 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Многочисленные суды за свободу Бритни Спирс не дают положительного результата. Певица периодически подает сигналы своим фанатам, таким образом прося о помощи. Открыто сообщать условия опекунства знаменитости запрещено, поэтому она шифрует свои послания. Недавно она опубликовала в "Инстаграм" видео, подписав его словом "красный". На ролике артистка энергично двигается, исполняя динамичный танец под песню Билли Айлиш.


Многие пользователи Сети восприняли публикацию как новый призыв. Поклонники певицы уверены, что необычная хореография имеет символику. "Это что-то значит", "Мы любим тебя", "Свободу Бритни", — написали фанаты поп-дивы. Они начали ожесточенно спорить с теми, кто решил, что пост артистки не несет скрытого смысла. Некоторые отметили, что одни и те же движения Бритни Спирс повторяет достаточно часто, и они выглядят неадекватными.

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Фото: Dave Starbuck/ imago stock&people/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 16:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые смелые наряды Бритни Спирс

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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