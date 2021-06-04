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Шоу-бизнес
"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской

"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской

Стало известно, что на 76-м году жизни скончалась ректор Государственной классической академии Вероника Ирина-Коган. Говорили, что, мол, она в свое время познакомила Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По просьбе "Дни.ру" киевская пианистка рассказала про события тех, давно минувших, дней...
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"Вероника Рафаиловна навсегда останется для меня человеком очень значимым, я многому научилась у нее и за многое благодарна, – уверяет Виталина. – Но она совершенно не имела никакого отношения к моей личной жизни по той причине, что ничего о ней не знала. Все время, пока я училась и работала в Академии, никто не догадывался о нашем романе с Джигарханяном. Мы тщательно скрывали отношения. Вероника Рафаиловна, как и вся ее семья, видели его лишь однажды – я пригласила его на отчетный концерт в Дом музыки".

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А потом Ирина-Коган случайно подтолкнула Цымбалюк-Романовскую в объятия Джигарханяна. "Однажды Вероника Рафаиловна пригласила меня в поездку в Израиль – и это неожиданно стало решающим в наших отношениях с Арменом, – вспоминает пианистка. – Он вдруг понял, что я могу без него куда-то уехать. Ему это сильно не понравилось. Мне каждый день звонили из театра и говорили, что с ним происходит что-то страшное, он в ужасном настроении – мол, не могла бы я вернуться пораньше. Когда я вернулась, он поставил ультиматум: ты будешь работать только у меня в театре. И предложил переехать к нему жить".

При этом все помнят, как во время развода Виталины со знаменитым артистом Ирина-Коган появилась на популярном ток-шоу. "В программе, в период нашего развода Вероника Рафаиловна появилась только потому, что кому-то пришло в голову обвинить ее, будто бы она нас познакомила и обучила меня чему-то плохому, – вздыхает Виталина. – Но познакомились мы в Киеве в окружении совершенно других людей, а с Вероникой Рафаиловной я любила смотреть Пасхальное и Рождественское богослужение. Поэтому, как и вся наша история, ее участие в "шоу" было частичкой абсурда".

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 июня 2021, 09:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость768499
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Боже мой! Эта Коган при всём честном народе Цымбалюк ш.л.ю.x.о.й назвала. Очень чёткое определение. А и о способностях музыкальных весьма с сомнением выразилась. Что-то... Как-то... На ютубе должно быть её интервью полностью. Экстравагантная дама. Умная, образованная женщина. Не думаю что она знакомила Цы с Джигарханяном. Скорее всего просто Вита использовала её расположение, как стартовую площадку. Больше похоже что Вероника Коган сама не рада была произошедшему скандалу и выглядит больше очередной жертвой злого умысла. Тоже ведь пустила это недоразумение в свой дом и даже обеспечила прописку
Гость761889
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МЫШЬ ЛЫСАЯ ЦЫ!Опять,Дни,взялись за старое?Прекратите писать ,Дни,об этой мошеннице,аферистке,воровке!!..Конченная мразь,вруша,давалка пенсионная!..Сгинь,НЕЧИСТАЯ!Гори в Аду,Цы!
Гость768369
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Это где она-Цы- смотрела Пасхальное богослужение с Коган? В её доме? Так она за ейной мамашкой присматривала,пока та концы не отдала. Вот это похоже на правду.А чтобы сама Вероника Коган да со своей нанятой сиделкой смотрела вместе с ней Рождественское богослужение7А зачему иудейкам это смотреть? как шоу?
Гость754843
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Сожалеет Артист о 8 потеряяных годах рядом с непорядочным человеком а легенды тети на 5 десятке это легенды
Гость754843
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Верониа Ирина Коган в интервью говорила что она ее знала как Цимбалюк в 2005 году а не с двойной фамлией. А убиралась скорее всего мама . А эту в академии помнят как стажера а потом уж ректор ее во всеуслышанье назвала ш л ю......ну и фотоочевидно того периода поллзущей филейной ч а с т ь ю в г р я з н о м помещении приподняв «С Виталиной не 16 лет, как она уверяет, прожил, а всего восемь и особых чувств с ее стороны не замечал,» . «и о потерянных годах рядо
Гость768369
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Никому давно не интересно слушать "мемуарные"воспоминания неработающей Цымбалюк. Было и было.Быльём поросло.Главное было в отношениях с Арменом Борисовичем быть честной и искренней. Вороватая голодранка даже чашки из его квартиры таскала, во как было. А выпнули за предательство и наглое воровство. Что, так денежки за метры Джигарханяна так и не вернула ему, провернув ловко сделку и угрожая Власовой? На чужие деньги сделала ремонт в своей квартире.
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