"Что-то страшное": Джигарханян перед свадьбой выдвинул ультиматум сбежавшей Цымбалюк-Романовской

Стало известно, что на 76-м году жизни скончалась ректор Государственной классической академии Вероника Ирина-Коган. Говорили, что, мол, она в свое время познакомила Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По просьбе "Дни.ру" киевская пианистка рассказала про события тех, давно минувших, дней...

"Вероника Рафаиловна навсегда останется для меня человеком очень значимым, я многому научилась у нее и за многое благодарна, – уверяет Виталина. – Но она совершенно не имела никакого отношения к моей личной жизни по той причине, что ничего о ней не знала. Все время, пока я училась и работала в Академии, никто не догадывался о нашем романе с Джигарханяном. Мы тщательно скрывали отношения. Вероника Рафаиловна, как и вся ее семья, видели его лишь однажды – я пригласила его на отчетный концерт в Дом музыки".

А потом Ирина-Коган случайно подтолкнула Цымбалюк-Романовскую в объятия Джигарханяна. "Однажды Вероника Рафаиловна пригласила меня в поездку в Израиль – и это неожиданно стало решающим в наших отношениях с Арменом, – вспоминает пианистка. – Он вдруг понял, что я могу без него куда-то уехать. Ему это сильно не понравилось. Мне каждый день звонили из театра и говорили, что с ним происходит что-то страшное, он в ужасном настроении – мол, не могла бы я вернуться пораньше. Когда я вернулась, он поставил ультиматум: ты будешь работать только у меня в театре. И предложил переехать к нему жить".

При этом все помнят, как во время развода Виталины со знаменитым артистом Ирина-Коган появилась на популярном ток-шоу. "В программе, в период нашего развода Вероника Рафаиловна появилась только потому, что кому-то пришло в голову обвинить ее, будто бы она нас познакомила и обучила меня чему-то плохому, – вздыхает Виталина. – Но познакомились мы в Киеве в окружении совершенно других людей, а с Вероникой Рафаиловной я любила смотреть Пасхальное и Рождественское богослужение. Поэтому, как и вся наша история, ее участие в "шоу" было частичкой абсурда".