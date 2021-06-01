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Шоу-бизнес
"Засунь в рот": Лазарева по старой памяти пристает к малолетней дочери

"Засунь в рот": Лазарева по старой памяти пристает к малолетней дочери

Татьяна Лазарева призналась, что никогда не оставит недоеденного куска на тарелке и подсознательно пытается привить это своим детям.
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Популярная телеведущая рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о собственных установках, связанных с едой. Женщина всегда старается забить холодильник до отказа, никогда не выбрасывает продукты и каждый раз после еды оставляет тарелку пустой. Татьяна Лазарева призналась, что ее дети не разделяют таких установок и вообще смотрят на жизнь в этом плане совсем иначе.

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Недавно прочтенная телеведущей книга о голодных 20-х годах прошлого века заставила ее задуматься о природе своего отношения к еде. Лазарева пришла к выводу, что на ее поведении сказывается историческая память народа. Так бережно и запасливо относятся к еде многие люди ее поколения, хотя они могут и не осознавать связь с тем голодным временем.

Татьяна Лазарева призналась, что всегда уговаривает дочь положить в рот последний кусочек котлеты, оставшийся на тарелке, даже если та уже наелась. Девочка в ответ смотрит на мать с недоумением, но та, даже понимая весь ужас своих слов, продолжает настаивать, а потом сама доедает остатки.

Телеведущая уверена, что от подсознательного страха голода все же можно избавиться, но для этого надо формировать новые привычки и выстраивать новые нейронные цепочки в мозгу, а бездумно передавать своим детям чужой опыт не стоит.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Лазарева пересмотрела свое отношение к юмору с появлением детей.

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Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 23:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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