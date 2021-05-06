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Шоу-бизнес
С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна

С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна

Режиссер Владимир Алеников уверяет, что дружил с Арменом Джигарханяном много лет. Правда сегодня он позволяет себе не лестные высказывания. Например, в свежем интервью журналистом он заявил: "Армен вместе с Виталиной разогнал многих хороших артистов. Виталина оказалась слабым местом Армена. Ему хотелось показать, какой он крутой, как его любит молоденькая пианистка, вот и показал. Споткнулся на ней. Людей безгрешных, идеальных не бывает". Киевская пианистка с возмущением узнала, что говорит про не Алеников.
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"Кто этот человек глазами Армена Джигарханяна? – задает резонный вопрос Виталина. – Алеников пытался лет 8 добиться постановки в театре. Армен Борисович ставить ему не давал – говорил, что Володя – "КВНовский" режиссер. Для Армена это был "бан". На 9 году , когда я была директором и понимала, что на хороших режиссеров у нас бюджета в ближайшее время не будет (городская субсидия имела ограничения), то поговорила с Арменом Борисовичем дать Аленикову шанс выпустить мюзикл".

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Слово "бюджет" режиссер не понимал категорически, – вспоминает тут работу Виталина. – О том, что кино-декорации в театре невозможны из-за противопожарной безопасности, он не хотел слышать. Ну, и когда я поняла, что исторические персонажи будут выходить на сцену в латексном обмундировании и с резиновыми фаллосами, начала думать, как бы интеллигентно "прикрыть эту лавочку", поскольку жалобы зрителей Департаменту культуры всегда рассматриваются очень подробно"

"На мое счастье Джигарханян не принял первый показ спектакля и Алеников был уволен – или, как любят говорить – выгнан из театра. За пол года репетиций он получал очень приличную зарплату (почти директорскую), но не смог выпустить спектакль. Мне, как директору, нужно было спасать положение и, к счастью, я нашла 26– летнего режиссера, выпускника ГИТИСа Даниила Дмитриева, который за месяц спектакль привел в оптимальное для премьеры состояние. Это все, что я могу рассказать про режиссера Аленикова. Который к числу великих точно не относится!" – уверяет бывшая жена Армена Борисовича.

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"И о главном – Армен действительно был "супермен", яркий, харизматичный, – подчеркнула Цымбалбюк-Романовская. – Он не поломался об меня, а продлил свою жизнь на 10 лет. И мы были счастливы, и он был прекрасен. Странно, что его уже нет, а наша любовь вызывает такую неприкрытую зависть. Ясно, что режиссер Алеников, который сам пытается найти мнимое утешение в "девочках из массовки", никогда не поймёт нашу с Арменом историю. И никогда не сможет себе позволить любовницу или супругу на 44 года моложе".

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Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Автор: 6 мая 2021, 17:13 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

комментарии

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Полиция моды
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Госсть
На уме кахляцкой подстили резиновые фаллосы. Это характеризует.
Вот уж точно. Престарелая гиена Виталька раскрылась дальше некуда - убогие сплетни, фантазии о сексе и фаллосах, фотосессии на кладбище. Какое днище! Четыре года назад такое и представить было нельзя.
Полиция моды
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Хутор она и есть хутор
Хутор наносит ответный удар )))) В послужном списке ражиссера Аленикова фильмы-мюзиклы "Приключения Петрова и Васечкина", "Биндючник и король". В послужном списке Цымбалюк - облизывание старческих задниц, уголовный приговор и несколько отмененных концертов. Алеников выходец из интеллигентной семьи - отец ученый-физик, мама - лингвист, известная переводчица. Цымбалюк - дочь тупорылого сантехника и бесноватой недошвеи.
Да уж. Хоть молчала бы - был бы шанс сойти за умную. Бегала бы по пенсионерским санаториям в чудовищных платьях с демострирацией своего потрепанного декольте, обвисших рук и подмышек. Над этим смеются, но тихонько и за спиной. Нет, неймется немытый рот разевать и глупости рассказывать. Мамкино маргинальное нутро и воспитание не лезть не может, а папка-сантехник небось только бухал со стыда, глядя на двух своих обтрепанных корявых дворняжек..
Госсть
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На уме кахляцкой подстили резиновые фаллосы. Это характеризует.
Гость724739
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а что планировалось его (А.<цензура>) уничтожить в 2010 году???? если 10 лет назад??? Так инсульт был в 2013 году у него- о й, продлили... читайте решения суда как ему приходилось жить при цы, суд установил и постановил- именем Российской Федерации А зачем закрывали в кабинете- это не лишение свободы?
Гость726251
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Клинит корявенькую на секасе. В в этот шелудивый задрирыш и уважающий себя резиновый фалос не полезет. Так и бегает
неудовлетворенная.
Хутор она и есть хутор
Пожаловаться Ответить
Хутор наносит ответный удар )))) В послужном списке ражиссера Аленикова фильмы-мюзиклы "Приключения Петрова и Васечкина", "Биндючник и король". В послужном списке Цымбалюк - облизывание старческих задниц, уголовный приговор и несколько отмененных концертов. Алеников выходец из интеллигентной семьи - отец ученый-физик, мама - лингвист, известная переводчица. Цымбалюк - дочь тупорылого сантехника и бесноватой недошвеи.
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