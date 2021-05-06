С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна

"Кто этот человек глазами Армена Джигарханяна? – задает резонный вопрос Виталина. – Алеников пытался лет 8 добиться постановки в театре. Армен Борисович ставить ему не давал – говорил, что Володя – "КВНовский" режиссер. Для Армена это был "бан". На 9 году , когда я была директором и понимала, что на хороших режиссеров у нас бюджета в ближайшее время не будет (городская субсидия имела ограничения), то поговорила с Арменом Борисовичем дать Аленикову шанс выпустить мюзикл".
"Слово "бюджет" режиссер не понимал категорически, – вспоминает тут работу Виталина. – О том, что кино-декорации в театре невозможны из-за противопожарной безопасности, он не хотел слышать. Ну, и когда я поняла, что исторические персонажи будут выходить на сцену в латексном обмундировании и с резиновыми фаллосами, начала думать, как бы интеллигентно "прикрыть эту лавочку", поскольку жалобы зрителей Департаменту культуры всегда рассматриваются очень подробно"
"На мое счастье Джигарханян не принял первый показ спектакля и Алеников был уволен – или, как любят говорить – выгнан из театра. За пол года репетиций он получал очень приличную зарплату (почти директорскую), но не смог выпустить спектакль. Мне, как директору, нужно было спасать положение и, к счастью, я нашла 26– летнего режиссера, выпускника ГИТИСа Даниила Дмитриева, который за месяц спектакль привел в оптимальное для премьеры состояние. Это все, что я могу рассказать про режиссера Аленикова. Который к числу великих точно не относится!" – уверяет бывшая жена Армена Борисовича.
"И о главном – Армен действительно был "супермен", яркий, харизматичный, – подчеркнула Цымбалбюк-Романовская. – Он не поломался об меня, а продлил свою жизнь на 10 лет. И мы были счастливы, и он был прекрасен. Странно, что его уже нет, а наша любовь вызывает такую неприкрытую зависть. Ясно, что режиссер Алеников, который сам пытается найти мнимое утешение в "девочках из массовки", никогда не поймёт нашу с Арменом историю. И никогда не сможет себе позволить любовницу или супругу на 44 года моложе".
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