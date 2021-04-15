Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна

Со дня смерти Народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна прошло пять месяцев. Но, кажется, что на его могиле после похорон 17 ноября никого из родственников, из друзей, кто клялся актеру в преданности, не было. И единственным человеком, потратившим время и силы на уборку тут, стала третья жена актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. При том что в официальном браке они состояли меньше двух лет, а потом был скандальный развод!

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