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Шоу-бизнес
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна

Со дня смерти Народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна прошло пять месяцев. Но, кажется, что на его могиле после похорон 17 ноября никого из родственников, из друзей, кто клялся актеру в преданности, не было. И единственным человеком, потратившим время и силы на уборку тут, стала третья жена актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. При том что в официальном браке они состояли меньше двух лет, а потом был скандальный развод!
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На панихиде в театре и похоронах бывшая жена актера не присутствовала. "Я с ним простилась еще в 2017 году (после развода – Прим. ред.), да и меньше всего хотела бы видеть человека, которого я любила, в гробу", – поясняла тогда Цымбалюк-Романовская.

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На кладбище она все-таки приедет, но когда там не будет толп людей и камер – спустя 40 дней после смерти Джигарханяна. Правда, тогда могила была засыпана снегом. Спустя пять месяцев после смерти бывшего мужа, эффектная киевская пианистка появилась на Ваганьково снова. Но уже с щеткой, тряпками, водой и ведрами.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

"Я понимаю, что больше убрать здесь некому, – вздыхает Виталина. – Да и поклонники мне без конца об этом пишут. Жена, сын, друзья, театр – у них, видимо, свои заботы. Поэтому Армена похоронили на задворках Ваганьково, где его не сразу и найдешь. И забыли".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от состояния провалившейся за зиму и заброшенной могилы бывшего мужа. Снег растаял и стала видна гниль – цветы, венки и корзины, превратились в месиво, траурные ленты истлели... Виталина надела перчатки и принялась за работу. За два часа набралось десять больших пакетов мусора.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Виталина ничем не брезговала – подсыпала земли, протерла резной армянский деревянный крест, подмела и руками помыла дорожку, ведущую к могиле, украсила надгробный холм горшками с красивыми живыми цветами. А потом долго-долго стояла у портрета Армена Джигарханяна и вспоминала об огромном счастье, которой он ей подарил...

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Актер души не чаял в пианистке. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил Джигарханян о своей зазнобе. Сегодня она стала, кажется, еще прекраснее

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Как уверяет Виталина Цымбалюк-Романовская, мистическая духовная связь с бывшим мужем у нее продолжается. "Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась. – призналась Виталина "Дни.ру". – Поэтому он часто снится мне, говорит, что без меня ему плохо даже на том свете, А в ночь на Рождество ко мне явился его призрак – молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 15 апреля 2021, 15:04
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комментарии

Ответить:

Ядвига Шмелёва
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Долго пыжились, искали тему... Нашли на кладбище. Туда и дорога...
Гость696844
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Все на продажу даже скорбь по бывшему и уборка на кладбище. Явилась вдова молодая в черных кружевах под прицелы камер. Скоро видвть нас ждет всех шоу на тему " а я говорила что он со мной был счастлив."
Гость693294
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Гость696821
респект
у нее после денег Джигарханяна только и осталось (известная пианистка <цензура>-<цензура>) что ходить по разным шоу и получать по 15-20 тыс. руб., да фотосессии на кладбище устраивать, наверно ночью лежит и думает "как еще можно заработать на памяти Джигарханяна"
ГОСТЬ .
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Цымбалючке теперь только и остаётся, что на кладбищах фотосессий устраивают. Деньги не пахнут.
Гость696821
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респект
Ядвига Шмелёва
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В конце-концов Вита прибрала денежные <цензура>-ва артиста. Пусть памятник ставит тому, за счёт кого богатейкой заделалась. Возможно специально оставили, чтоб хоть чуть-чуть совесть шевельнулась. Ведь именно она своим трепом в могилу и свела, а не Татьяна Сергеевна.
Просто Я.
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Виталина, а работать ты не пробовала? Чтобы от безделья не ходить по чужим могилам и не сшибать копейки за свои грязные интервью.
Мы вот тоже сегодня первый раз после зимы попали к папе на могилу, порядок навести. И что здесь такого. Это не значит, что мы его не любили. И мне было бы очень неприятно, если бы я застала там чужого человека за наведение порядка. Займись своей жизнью и не лезь в чужую. Ты уже достаточно натоптала там своими грязными ногами.
Гость696789
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Настоящая любящая жена!
Гость681556
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Молодец Виталина
Гость692955
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Когда же эта Мерзота отцепиться от этой семьи?
1

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