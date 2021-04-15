Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна

На панихиде в театре и похоронах бывшая жена актера не присутствовала. "Я с ним простилась еще в 2017 году (после развода – Прим. ред.), да и меньше всего хотела бы видеть человека, которого я любила, в гробу", – поясняла тогда Цымбалюк-Романовская.
На кладбище она все-таки приедет, но когда там не будет толп людей и камер – спустя 40 дней после смерти Джигарханяна. Правда, тогда могила была засыпана снегом. Спустя пять месяцев после смерти бывшего мужа, эффектная киевская пианистка появилась на Ваганьково снова. Но уже с щеткой, тряпками, водой и ведрами.
"Я понимаю, что больше убрать здесь некому, – вздыхает Виталина. – Да и поклонники мне без конца об этом пишут. Жена, сын, друзья, театр – у них, видимо, свои заботы. Поэтому Армена похоронили на задворках Ваганьково, где его не сразу и найдешь. И забыли".
Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от состояния провалившейся за зиму и заброшенной могилы бывшего мужа. Снег растаял и стала видна гниль – цветы, венки и корзины, превратились в месиво, траурные ленты истлели... Виталина надела перчатки и принялась за работу. За два часа набралось десять больших пакетов мусора.
Виталина ничем не брезговала – подсыпала земли, протерла резной армянский деревянный крест, подмела и руками помыла дорожку, ведущую к могиле, украсила надгробный холм горшками с красивыми живыми цветами. А потом долго-долго стояла у портрета Армена Джигарханяна и вспоминала об огромном счастье, которой он ей подарил...
Актер души не чаял в пианистке. "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – говорил Джигарханян о своей зазнобе. Сегодня она стала, кажется, еще прекраснее
Как уверяет Виталина Цымбалюк-Романовская, мистическая духовная связь с бывшим мужем у нее продолжается. "Его смерть стала для меня большим горем, хотя и держалась. – призналась Виталина "Дни.ру". – Поэтому он часто снится мне, говорит, что без меня ему плохо даже на том свете, А в ночь на Рождество ко мне явился его призрак – молча смотрел на меня и улыбался. Так, как в тот день, когда мы провели первую ночь любви вместе".
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