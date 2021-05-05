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Шоу-бизнес
"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна

"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна

Режиссер Владимир Алеников полагает, что брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской для актера стал роковым.
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Многие считают, что пианистка сыграла фатальную роль в жизни Армена Джигарханяна. Ведь ради нее престарелый артист ушел от супруги и уволил ряд актеров из своего театра.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Брак звездной пары быстро распался. Армен Джигарханян же после развода совсем сдал: у него ухудшилось здоровье, вокруг его имени постоянно возникали скандалы и слухи. Виталина Цымбалюк-Романовская же посещала разные ток-шоу и делилась подробностями жизни со звездой театра и кино.

Отношения с артисткой и скандальный разрыв наложили пятно на репутацию Джигарханяна. 14 ноября прошлого года его не стало.

Владимир Алеников убежден, что если бы не Виталина Цымбалюк-Романовская, то мэтр отечественного кино провел последние свои годы по-другому. Режиссер отметил, что у Армена Джигарханяна был сложный характер. По его мнению, в угоду молодой жене он выгнал из театра множество сотрудников.

"Споткнулся на ней", – констатировал Алеников.

Примечательно, что Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор продолжает говорить об Армене Джигарханяне. Пианистка уверяет, что именно его псевдодрузья довели актера до плачевного состояния.

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Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 5 мая 2021, 13:01 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

Гость723199
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Гость724739
даже могилу использовала в качестве пиара с журналистами, лапник проредила
Это вообще было надругательство над могилой.После стольких лет травли и вдруг прийти как в чём не бывало "убирать" могилу- это очередное глумление и,конечно, унижение его близких.А из себя изображает святошу и саму невинность. Какая там пианистка? клоунэсса по имени Вита, и даже мордой без грима подходит.
Гость724786
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Гость724527
а как же ресторан-клуб? места у бара, кажется, уже выкупили, 3..А приписала себе, приписала невесть чего- и лауреат, и Харатьяна, и сам себе режиссёр..Интересно, под её бряканье что лучше жуётся, свинина или баранина? или плюётся? Чего это она подрядилась выступать? шоу, никак, закончилось? и денежки за посиделки там?
Главное, чтобы весь *творческий вечер пианиздки, бывшего театрального директора и звездени непристойных передач* не оказался очередным пересказом привычных сплетен и дурной декламацией с неуместным закатыванием зенок. А то получит звездень третьесортных саун и киевских подворотен помидором в мопсячью морду, а обвинит "армянскую мафию".
Гость724786
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Гость724527
а как же ресторан-клуб? места у бара, кажется, уже выкупили, 3..А приписала себе, приписала невесть чего- и лауреат, и Харатьяна, и сам себе режиссёр..Интересно, под её бряканье что лучше жуётся, свинина или баранина? или плюётся? Чего это она подрядилась выступать? шоу, никак, закончилось? и денежки за посиделки там?
Посмотрим, хоть на этот раз соберёт зал. Хоть бы и кабацкий. Или не соберёт
Гость724527
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Гость724739
Ну вы скажете..и артистка и режиссер она и бла-бла-бла, просто в Кельне учиться не взяли, А в России много талантливых своих молодых и одаренных она это видит ,ну куда ей на 43 году на большую сцену
а как же ресторан-клуб? места у бара, кажется, уже выкупили, 3..А приписала себе, приписала невесть чего- и лауреат, и Харатьяна, и сам себе режиссёр..Интересно, под её бряканье что лучше жуётся, свинина или баранина? или плюётся? Чего это она подрядилась выступать? шоу, никак, закончилось? и денежки за посиделки там?
Гость724739
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Гость711562
Мерзкая лживая тварь нет ни стыда ни совести ни чести. Одним словом паразитка.
Ну вы скажете..и артистка и режиссер она и бла-бла-бла, просто в Кельне учиться не взяли, А в России много талантливых своих молодых и одаренных она это видит ,ну куда ей на 43 году на большую сцену
Гость724739
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Гость711562
Мерзкая лживая тварь нет ни стыда ни совести ни чести. Одним словом паразитка.
даже могилу использовала в качестве пиара с журналистами, лапник проредила
Гость724739
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Гость724527
Цы нужны были только деньги худрука, его связи, его положение, его авторитет в культурных кругах, и всё. Чем дальше эти трагические события в его жизни, связанные с этим анорексичным недоразумением, тем отчётливее видно- использовала его только в своих корыстных целях.А все её бла-бла-бла как словесный понос, ради создания некой "легенды" о её любви или там почитании как великого артиста.А сама даже не знает его творчество досконально, в скольких фильмах играл, за какие заслуги такие звания и проч.Зато тщательнно посчитала, какое имущество могла ещё иметь, если бы он всё сохранил.
Даже не знает знаменитых фильмов ,где он с Семиной снимался в ролях...! Легенду сама про 16 лет выдумала или для нее выдумали??? И всем показали ее снимки в <цензура> а н <цензура> какой-то, в к о л <цензура> н но - л о к т <цензура> в о й <цензура> о з <цензура>,
Гость711562
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Какая к черту "ПИАНИСТКА" где она выступает. По ходу нет оброзования ни воспитания . Папа с мамой научили только блудить врать и воровать. посмотрите ее ответы "ОЙ МАМОЧКА" я больше не буду. тварь бесподобная и только. Только строит из себя скромницу а на самом деле все видавшая дорожная прсигосподи 4 года таскается по т. шоу и живет за счет своей брехни. Как послушаешь ее речи так диву дивишся комок вернее камаз грязи и Д.<цензура>.Р.Ь.М.А. Мамин с папой выкидыш. чупа-чуп с огромной башкой и огромными амбициями.
Гость724739
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Всем показали на фед. канале записи как Джигарханяну дают выпить таблетки без блистеров (упаковки) называя лекарства "это,это и вот это" А он в ответ говорит"Мне кажется ты меня травишь?"??? А с какого года его лишали свободы,запирая в кабинете??? С 2013? Или с 2015??? И он говорит о том что ключи не дают ему....
Гость711562
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Точно приживалка а в последствии"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВОРОВКА,СТРАШНАЯ ДЕШЕВКА и ВОШЬ ЛОБКОВАЯ,и это все в одном лице. Ушла бы по тихому когда ее выгнали устроилась на работу как все . Так нет возомнила себя ЗВЕЗДОЙ а на самом деле,мартышка без стыда совести чести и достоинства с о.....й репутацией. Присвоила все что наживалось трудом всей жизни и еще "тявкает" на каждом углу. Лживая мерзкая не рукопожатная безработная с лицом подошвы готовая нести чушь за деньги(гонорары). И тфу на тех кто ее потдерживает.
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