"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна

Режиссер Владимир Алеников полагает, что брак с Виталиной Цымбалюк-Романовской для актера стал роковым.



Многие считают, что пианистка сыграла фатальную роль в жизни Армена Джигарханяна. Ведь ради нее престарелый артист ушел от супруги и уволил ряд актеров из своего театра.

Брак звездной пары быстро распался. Армен Джигарханян же после развода совсем сдал: у него ухудшилось здоровье, вокруг его имени постоянно возникали скандалы и слухи. Виталина Цымбалюк-Романовская же посещала разные ток-шоу и делилась подробностями жизни со звездой театра и кино.

Отношения с артисткой и скандальный разрыв наложили пятно на репутацию Джигарханяна. 14 ноября прошлого года его не стало.

Владимир Алеников убежден, что если бы не Виталина Цымбалюк-Романовская, то мэтр отечественного кино провел последние свои годы по-другому. Режиссер отметил, что у Армена Джигарханяна был сложный характер. По его мнению, в угоду молодой жене он выгнал из театра множество сотрудников.

"Споткнулся на ней", – констатировал Алеников.

Примечательно, что Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор продолжает говорить об Армене Джигарханяне. Пианистка уверяет, что именно его псевдодрузья довели актера до плачевного состояния.