Не Сафонов: Савельева опустилась на колени перед главным мужчиной своей жизни

Певица счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым уже десять лет, но лишь в прошлом году бывшая участница группы "Фабрика" впервые стала мамой. Мальчика назвали необычным именем Леон. Пара предпочитает не показывать лицо наследника, и для поклонников до сих пор загадка, на кого же все-таки похож малыш.
В своем инстаграм-аккаунте Саша Савельева опубликовала черно-белый снимок. Девушка стоит на коленях рядом с главным мужчиной своей жизни. Артистка обнимает мальчика, который лепит забавного снеговика. Как отметила певица, в минувшие выходные отмечался День сыновей.
Поклонники поздравили звезду с праздником. "Сашенька – на коленях! Вот это у нее мужчина! Подрастай, расти, родной! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хорошая фотка. Только почему не спереди снято?", "Маленький Леончик 😊чтобы наши детки были счастливы и здоровы", "Саша, поздравляю Вас с днем сыновей! Обожаю Вас с Фабрики звезд", – написали в комментариях.
Стоит отметить, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов не единственные публичные люди, скрывающие детей от поклонников. Среди звездных родителей, оберегающих наследников от глаз посторонних, отметились Полина Гагарина, Эмин Агаларов и Юлия Ковальчук.
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