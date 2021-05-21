По Савельевой ударил кризис в отношениях

Звезда "Фабрики" Саша Савельева вспомнила о сложном периоде, который ей пришлось пережить.

Экс-солистка группы "Фабрика" стала героиней ютуб-шоу "Мать года", в котором рассказала об отношениях с мужем – актером Кириллом Сафоновым и о том, как они изменились после рождения сына. Саша Савельева вспомнила, что сначала они с супругом пребывали в полной эйфории от родительства, но потом в семье случился кризис.

После рождения ребенка певице пришлось полностью перестроиться на новый режим жизни, и это ей далось тяжело. Все свое время Александра стала проводить дома и ей пришлось учиться уживаться с мужем. К тому времени артисты уже давно были парой, но никогда не проводили вместе так много времени. Ситуацию осложнило то, что первое время супругам с новорожденным пришлось жить в маленькой квартирке, уставленной коробками – к рождению сына они просто не успели доделать ремонт в новой квартире.

Негативное влияние на состояние молодой матери оказывал и недосып. Савельева вставала ночью к сыну и не просила о помощи мужа. В результате певица была совершенно без и часто оказывалась на грани истерики, что приводило к конфликтам в семье.

Со временем молодым родителям стало гораздо легче. Сегодня их сыну Леону уже два года. За это время они успешно прошли процесс притирки и справились со всеми проблемами, которые, по мнению звезды, в любой семье неизбежны. Саша Савельева подчеркнула, что очень гордится своим мужем, который смог перестроиться на новый режим жизни и стал помогать ей гораздо больше.