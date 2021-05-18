Беременная Кафельникова ушла в отрыв на шумной вечеринке

Знаменитость побывала на дне рождения друга – стилиста Алеко Надиряна. Вечеринка собрала многих знаменитостей. Среди гостей были Анастасия Решетова, Елизавета Пескова и другие. Селебрити гуляли до позднего вечера.
Для выхода в свет 22-летняя Алеся Кафельникова облачилась в короткое красное платье. Девушка с удовольствием танцевала и позировала для общих снимков с виновником торжества.
Примечательно, что Алеся Кафельникова скрывает беременность, но на ряде фотографий в соцсетях давно виден ее большой живот. Напомним, о романе дочери прославленного теннисиста и предпринимателя заговорили осенью 2020 года.
Сначала Алеся Кафельникова не распространялась об отношениях с экс-возлюбленным актрисы Светланы Ходченковой, но вскоре начала размещать совместные снимки с избранником в соцсети. Общественные догадки подогревала совместная поездка возлюбленных на Бали.
Отметим, что в свое время Георгий Петришин хотел сыграть с артисткой свадьбу, но влюбленные расстались через несколько месяцев после помолвки.
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