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Шоу-бизнес
Кафельникова отреагировала на известие о своей беременности

Кафельникова отреагировала на известие о своей беременности

Алеся Кафельникова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее один из дизайнеров публично рассказал о новом статусе Алеси Кафельниковой. По словам девушки, известная блогерша находится в положении и совсем скоро заявит об этом миру. Однако 22-летняя блогерша пока не спешит делиться радостной новостью с общественностью.
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Накануне некая Надя Сказка подтвердила слухи о беременности дочери теннисиста Евгения Кафельникова. Спустя несколько дней звезда вышла на связь, чтобы развеять возникшие домыслы.

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Алеся Евгеньевна Кафельникова

Алеся Евгеньевна Кафельникова Модель

Алеся иронично поинтересовалась, почему она не знает о своем положении. Плюс ко всему, модель задала главный вопрос: кто такая Надя? Оказалось, что инстадива даже лично не знакома с всевидящей дамой.

"Кто такая Надя Сказка? И почему я узнаю такие интересные новости о себе последняя?", – озадачила публику звездная наследница.

Стоит отметить, что первые слухи о пополнении в семьи Кафельниковой всплыли в начале декабря. Поговаривали, что отцом станет молодой человек девушки – Георгий Петришин. К слову, это экс-жених российской актрисы Светланы Ходченковой. 35-летний бизнесмен сразу же переключился на молодую пассию и увез ее на отдых. Общественные догадки подогревала совместная поездка возлюбленных на Бали.

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Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)

Тогда Алеся перестала публиковать фотографии и пропала со всех радаров. На кадрах модель скрывает живот или стоит спиной к камере. Внимательные поклонники посчитали, что это явный признак беременности. Кафельникова периодически чистит ленту социальной сети, поэтому проследить за некой "трансформацией" ее тела достаточно тяжело.

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Автор: 22 февраля 2021, 17:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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