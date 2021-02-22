Кафельникова отреагировала на известие о своей беременности

Накануне некая Надя Сказка подтвердила слухи о беременности дочери теннисиста Евгения Кафельникова. Спустя несколько дней звезда вышла на связь, чтобы развеять возникшие домыслы.
Алеся иронично поинтересовалась, почему она не знает о своем положении. Плюс ко всему, модель задала главный вопрос: кто такая Надя? Оказалось, что инстадива даже лично не знакома с всевидящей дамой.
"Кто такая Надя Сказка? И почему я узнаю такие интересные новости о себе последняя?", – озадачила публику звездная наследница.
Стоит отметить, что первые слухи о пополнении в семьи Кафельниковой всплыли в начале декабря. Поговаривали, что отцом станет молодой человек девушки – Георгий Петришин. К слову, это экс-жених российской актрисы Светланы Ходченковой. 35-летний бизнесмен сразу же переключился на молодую пассию и увез ее на отдых. Общественные догадки подогревала совместная поездка возлюбленных на Бали.
Тогда Алеся перестала публиковать фотографии и пропала со всех радаров. На кадрах модель скрывает живот или стоит спиной к камере. Внимательные поклонники посчитали, что это явный признак беременности. Кафельникова периодически чистит ленту социальной сети, поэтому проследить за некой "трансформацией" ее тела достаточно тяжело.
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