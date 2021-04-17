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Шоу-бизнес
Округлившийся живот Кафельниковой всполошил народ

Округлившийся живот Кафельниковой всполошил народ

Подозрения модели в беременности подкрепляются новыми сведениями. В Сеть попал уникальный снимок Алеси Кафельниковой.
прочитано 476 раз

Сплетни о беременности 22-летней Алеси Кафельниковой начали распространяться еще зимой. В прошлом году появились данные о романе модели с Григорием Петришиным — экс-избранником Светланы Ходченковой. Поклонники подозревают, что девушка и ее возлюбленный успели зачать новую жизнь, но решили сохранить это в тайне.

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Алеся Евгеньевна Кафельникова

Алеся Евгеньевна Кафельникова Модель

На слухи о беременности Алеся Кафельникова не реагирует всерьез, оставляя фанатам простор для фантазии. Однако недавно в Сеть попал редкий кадр знаменитости с округлившимся животом, который укрепил домыслы заинтригованных россиян. Фото опубликовало издание StarHit.

На снимке модель стоит в белой пижаме, не обращая внимания на фотографа. Короткий топ оголил объемный живот звезды, который, по мнению многих россиян, действительно указывает на беременность девушки. Но все еще не исключено, что Алеся Кафельникова просто расслабилась, а кадр был сделан с неудачного ракурса.

Увидев редкое фото, фанаты бросились осыпать звезду поздравлениями с грядущим пополнением. Некоторых поклонников смущает, что Алеся Кафельникова еще не успела узаконить отношения со своим избранником. Известно, что ранее Григорий Петришин неоднократно делал предложение Светлане Ходченковой, планировав создать с ней крепкую семью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алеся Кафельникова. Фото: www.instagram.com/kafelnikova_a
Автор: 17 апреля 2021, 12:43 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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Жужа белой масти
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