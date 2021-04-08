Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства

Влад Кадони стал новым гостем шоу "Алена, блин!". В эфире программы телеведущий рассказал правду об увеличении полового органа.

По словам шоумена, во времена, когда он сам был участником "Дома-2", не существовало понятия "хайп", зато был черный пиар. В какой-то момент молодой человек решил, что ему необходимо создать для себя образ "плохиша". В итоге он заявил, что увеличил себе мужской половой орган с помощью операции. Конечно, как отметил гость программы, это было неправдой.

По словам Влада Кадони, сейчас он слегка жалеет об этом, так как ему пришлось пережить жесткую травлю. "Эта история была мне интересна, я раздувал свою одиозность на проекте. Отрицательный персонаж в моем понимании должен был быть отрицательным во всем", – отметил шоумен.

Влад Кадони добавил, что порой он поступал не как нормальный человек, стараясь сохранить образ. До сих пор есть вещи, за которые ему стыдно. "Я же отрицательный персонаж, я не могу сделать сейчас хорошо. И творил такие ситуации, которые люди называют дичью", – подчеркнул гость программы.

Влад Кадони рассказал самую позорную для него историю. Молодой человек в период участия в шоу "Дом-2" дружил с Дарьей Пынзарь. В одном из конфликтов он выступил против нее, причем отдавая себе в этом полный отчет. После этого ребята перестали общаться.

"Я извинился. Но когда извинялся, понимал, что в этом нет смысла, потому что я сделал плохо сознательно, любое извинение после такого – лицемерие", – отметил Кадони.