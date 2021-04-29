А как же Авербух?: появились интимные фото Арзамасовой в объятиях известного актера

В личном блоге дивы появились чувственные фотографии. Кадры сделаны в театре, видимо, во время репетиции постановки "Нюрнбергский вальс". Партнером Елизаветы по спектаклю стал Анатолий Руденко.
На фото, выглядящих достаточно интимно, Анатолий берет на руки, обнимает Елизавету Арзамасову и трогательно кладет свою голову на ее. Он активно прижимает партнершу к себе, а она выглядит невероятно счастливой и держит его за руку. Достаточно быстро становится понятно, что фото вовсе не из реальной жизни, но поклонники не могли не отметить, насколько искренними выглядят эмоции обоих знаменитостей.
Публикацию супруга Ильи Авербуха выложила для того, чтобы рассказать подписчикам о спектакле, который они отыграли в Светлогорске. Сейчас актриса гастролирует вместе с коллегами. Пользователи часто интересуются, как фигурист переживает такие откровения. Однако в одном из интервью, спортсмен рассказывал, что старается не вмешиваться в работу супруги, так как это ее личное пространство.
Поклонники пришли в восторг от спектакля и фотографий. "Красивые и чувственные фото", "Какая же красота, Лиза! Вы кумир", "Просто умничка! Удачи Вам", "Какая же вы светлая!", "Какая любовь, ох", – писали они.
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