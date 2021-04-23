"Некрасивая": Арзамасовой указали на большой зад и длинный нос

24 апреля на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Некрасивая". Главную роль в картине исполнила актриса Лиза Арзамасова.

Арзамасова считает, что ее внешность далека от идеала и не совсем подходит для кино. По словам Лизы, продюсеры всегда находят к чему придраться. "То попа в кадре слишком большая, то нос слишком длинный", – смеется знаменитость.

Лиза призналась, что выкладывает в соцсети только удачные кадры с правильных ракурсов. Между тем не обнародованными остаются тонны фото, на которых она получилась плохо, а порой даже кошмарно.

На критику недостатков лица и фигуры Арзамасова по большому счету плевать хотела. Знаменитость уверена, что является самой красивой для тех, кто действительно ее любит.

Перед артисткой не стоит задача понравиться всем. Лиза считает, что доказывать что-либо кому-либо – пустая трата времени. Злопыхателей надо смело отправлять куда подальше. В случае, если происходит откровенная травля, необходимо обратиться за помощью. В жизни звезды кино и сериалов есть любимая профессия, стремление к новым высотам, помощь ближнему, любовь родных людей, юмор – именно это настоящие ценности, считает артистка.

Отметим, в сериале "Некрасивая" Лиза сыграла девушку по имени Маша. Героиня верит, что крайне непривлекательна, поэтому не может вырваться из образа серой мышки. В личной жизни Марии застой. Устав от одиночества персонаж Арзамасовой решается на смелый шаг – делает попытку хитростью женить на себе начальника.