Сравняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили

У актера театра и кино Армена Джигарханяна была единственная родная дочь Елена от первого брака, трагически погибшая в 1987 году. Похоронили ее в глубине Ваганьковского кладбище столицы. Каково же было удивление третьей супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской, когда она пришла убрать к Пасхе на его могиле и не нашла захоронения той самой дочери!

Единственная дочь актера Елена Джигарханян служила в столичном театре имени Маяковского. Под новый, 1988 год, они с отцом должны были играть в одном спектакле. Но после репетиции 30 декабря тела 23-летней наследницы и ее молодого человека нашли в гараже. Они погибли от отравления угарным газом в стоявшем с работающим двигателем автомобилем. "Их нашли: он у руля, она у дверей, видимо, надышались каким-то газом. Страшная картина", – позже говорила вторая жена актера Татьяна Власова.



Официальная версия – несчастный случай. Но злые языки судачат, будто накануне дочь имела тяжелый разговор с отцом – Джигарханяну не нравился ее избранник. Также у Елены ранее обнаружился гепатит. Поэтому, забеременев, она решила сделать аборт. Все эти обстоятельства могли вынудить 23-летнюю девушку с подвижной, как и у матери, психикой к роковому шагу. Армен Джигарханян, как уверяют друзья, корил в случившемся и себя и Татьяну Власову, отношения с которой у падчерицы не заладились.

Понимая это, он решил поставить на могиле дочери красивый дорогой мраморный памятник. (то, как он выглядел, можно увидеть по ссылке). Его историю "Дни.ру" рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

"Памятник Лене делал киевский скульптор из особого сорта красного мрамора по личному заказу Армена Борисовича, – говорит пианистка. – Занимался этим наш друг – первый директор фильма на студии Довженко, где снимался Джигарханян – Семен Борисович Райхлин. Он недавно ушел, но его сын подтвердил мне эту информацию. Конечно, заказывая именной памятник скульптору, Армен Джигарханян не имел в виду свое подзахоронение к дочери. Да и вообще думал, что будет похоронен на Новодевичьем – статус позволял".

Но друзья актера решили иначе. И, вероятно, в целях экономики, похоронили его в могилу дочери. Мол, прошло, уже 34 года, поэтому можно. "Повторное захоронение гробом в землю в одну могилу возможно только по прошествии санитарного срока. В Москве это 15 лет. Захоронение урн с прахом производится без временного ограничения", – поясняют в государственном бюджетном учреждении "Ритуал".

При этом после похорон Джигарханяна памятник его дочери актера бесследно исчез. Могилу просто срыли до основания! И иначе как кощунством это деяние трудно назвать...