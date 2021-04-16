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Шоу-бизнес
Сравняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили

Сравняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили

У актера театра и кино Армена Джигарханяна была единственная родная дочь Елена от первого брака, трагически погибшая в 1987 году. Похоронили ее в глубине Ваганьковского кладбище столицы. Каково же было удивление третьей супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской, когда она пришла убрать к Пасхе на его могиле и не нашла захоронения той самой дочери!
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Единственная дочь актера Елена Джигарханян служила в столичном театре имени Маяковского. Под новый, 1988 год, они с отцом должны были играть в одном спектакле. Но после репетиции 30 декабря тела 23-летней наследницы и ее молодого человека нашли в гараже. Они погибли от отравления угарным газом в стоявшем с работающим двигателем автомобилем. "Их нашли: он у руля, она у дверей, видимо, надышались каким-то газом. Страшная картина", – позже говорила вторая жена актера Татьяна Власова.

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 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Официальная версия – несчастный случай. Но злые языки судачат, будто накануне дочь имела тяжелый разговор с отцом – Джигарханяну не нравился ее избранник. Также у Елены ранее обнаружился гепатит. Поэтому, забеременев, она решила сделать аборт. Все эти обстоятельства могли вынудить 23-летнюю девушку с подвижной, как и у матери, психикой к роковому шагу. Армен Джигарханян, как уверяют друзья, корил в случившемся и себя и Татьяну Власову, отношения с которой у падчерицы не заладились.

Понимая это, он решил поставить на могиле дочери красивый дорогой мраморный памятник. (то, как он выглядел, можно увидеть по ссылке). Его историю "Дни.ру" рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская.

"Памятник Лене делал киевский скульптор из особого сорта красного мрамора по личному заказу Армена Борисовича, – говорит пианистка. – Занимался этим наш друг – первый директор фильма на студии Довженко, где снимался Джигарханян – Семен Борисович Райхлин. Он недавно ушел, но его сын подтвердил мне эту информацию. Конечно, заказывая именной памятник скульптору, Армен Джигарханян не имел в виду свое подзахоронение к дочери. Да и вообще думал, что будет похоронен на Новодевичьем – статус позволял".

Но друзья актера решили иначе. И, вероятно, в целях экономики, похоронили его в могилу дочери. Мол, прошло, уже 34 года, поэтому можно. "Повторное захоронение гробом в землю в одну могилу возможно только по прошествии санитарного срока. В Москве это 15 лет. Захоронение урн с прахом производится без временного ограничения", – поясняют в государственном бюджетном учреждении "Ритуал".

Виталина Цымбалюк-Романовская убирает к Пасхе на могиле бывшего мужа. Фото: Дни.ру

При этом после похорон Джигарханяна памятник его дочери актера бесследно исчез. Могилу просто срыли до основания! И иначе как кощунством это деяние трудно назвать...

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 08:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли Армена Джигарханяна

комментарии

Ответить:

🌝
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первый директор фильма на студии Довженко, где снимался Джигарханян – Семен Борисович Райхлин. Тоже твой друг, цы? Да вы что , смеётесь? И совсем недавно наша краля виталина кричала на всех эфирах и комсомолке , что дескать теперь ненавижу Джигу , и вот здрасьте, опять лицедейка начала свои экзерцисы ( противно это (
🌝
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Гость697773
она провокатор.
А что там провоцирующие? Глянуть не на что ((
Гость697773
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👍
Все кладбищенские фото постановочные. Кощунство. Что ты творишь, цымбалюк ,
она провокатор.
Гость697773
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Ну что,начался новый виток травли близких Джигарханяна и его самого,уже покойного.Цы с поддержкой Грозданова дошли до крайней точки.
Гость693320
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Гость697766
Фамилию напишите пожалуйста.
И поточнее адрес зоны написать надо ( номер отряда и так далее) для быстрейшего перевода денег!! Куда только админы смотрят? Или им братки за подобные посты отстегивают?
Гость697766
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Ирина
Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
Фамилию напишите пожалуйста.
Ирина
Пожаловаться Ответить
Милые, добрые люди, спасите нас пожалуйста!!! Я недавно похоронила мужа, который был лежачим инвалидом после ДТП. Жили только на его пособие по инвалидности, а сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми, без работы и денег... Нам действительно нечего кушать, одеть детей тоже не во что. Прошу о помощи всех небезразличных! У меня есть карточка сбербанка 4276540047783372, Ирина Геннадьевна, помогите кто как может. Себе ничего не прошу, хотя бы детям на еду... Храни вас Боже!
👍
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Гость693320
И ёжику понятно, что будет установлен единый памятник, на котором будет и имя дочери Армена Борисовича. Практика подзахоронений прията повсеместно и ничего кощунственного в этом нет. А вот увядшие цветочки убирать с могилки под прицелом фотокамеры - вот это самое настоящее кощунство.
И показывать трусы Ивану))
Гость693320
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И ёжику понятно, что будет установлен единый памятник, на котором будет и имя дочери Армена Борисовича. Практика подзахоронений прията повсеместно и ничего кощунственного в этом нет. А вот увядшие цветочки убирать с могилки под прицелом фотокамеры - вот это самое настоящее кощунство.
👍
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Все кладбищенские фото постановочные. Кощунство. Что ты творишь, цымбалюк ,
1

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