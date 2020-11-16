Сумасшедшая жена, психушка и погибшая дочь: страшная участь Джигарханяна

17 ноября на Ваганьковском кладбище столицы похоронят актера и режиссера Армена Джигарханяна. Все восхищаются его талантом, обожают его роли, но мало кто знает, что в личной жизни кумир миллионов был несчастлив.

Отец Джигарханяна – Аким Борисович – ушел из семьи, когда мальчику был всего месяц. Впервые Армен Борисович увидел родителя, уже став взрослым. Но они практически не общались. А перед смертью уже тяжело больной Борис Акимович говорил, что хочет извиниться перед сыном.

Первая – гражданская – жена Алла Ванновская была старше Армена Борисовича на 15 лет, да еще и замужем. Она страдала хореей, которую еще называют "Пляской святого Витта".

Это тяжелое заболевание нервной системы развивается при поражении стрептококком нервных узлов и проявляется в хаотичных неконтролируемых размашистых движениях, напоминающих танец. Пораженная хореей жена актера обладала неуравновешенной психикой, а во время приступов и истерик бросалась в драку. Возлюбленная Армена Борисовича прожила всего 46 лет и умерла в психушке.

Единственная дочь актера Елена Джигарханяна работала в театре имени Маяковского. Под новый, 1988 год, они с отцом должны были играть в одном спектакле. Но после репетиции 30 декабря тела 23-летней наследницы и ее молодого человека нашли в гараже. Они погибли от отравления угарным газом в стоявшем с работающим двигателем автомобилем. "Их нашли: он у руля, она у дверей, видимо, надышались каким-то газом. Страшная картина", – позже говорила вторая жена актера Татьяна Власова.

Официальная версия – несчастный случай. Но злые языки судачат, будто накануне дочь имела тяжелый разговор с отцом – Джигарханяну не нравился ее избранник. Также у Елены ранее обнаружился гепатит. Поэтому, забеременев, она решила сделать аборт. Все эти обстоятельства могли вынудить 23-летнюю девушку с подвижной, как и у матери, психикой к роковому шагу. "Это моя вина", – однажды признался актер.

Брак с третьей женой – киевской пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской закончился чередой скандалов, грязных ток-шоу и судебных тяжб." Она повела себя гнусно, она вор, а не человек. Она из кармана моего забирала деньги. Мне не деньги жалко, мне жалок этот процесс", – жаловался на нее артист в программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым"