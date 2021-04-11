Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится

Виталина Цымбалюк-Романовская публично выражает негатив к овдовевшей спутнице жизни Армена Джигарханяна в Сети. В инстаграм-канале киевская пианистка написала о Татьяне Власовой уничижительный комментарий и нарекла ее убийцей, которая не заслуживает никакого уважения. Эта ситуация может откликнуться словоохотливой знаменитости в суде, ведь адвокаты советуют сыну Джигарханяна наказать хитрую блондинку по закону. Реакция Татьяны Власовой на провокационное обвинение соперницы не заставила себя ждать — женщина прониклась не только недоумением, но и сочувствием.
"Бедненькая… неужели у нее все настолько плохо, что разум отказал окончательно?" — выразилась вдова Армена Джигарханяна, узнав о скандальной выходке Цымбалюк-Романовской. По словам Власовой, из киевской пианистки хлещет яд, которым она может довести до смерти и саму себя.
Наследник усопшего актера Степан Джигарханян рад, что его 78-летнюю мать не ранят хищные высказывания злопыхательницы. Мужчина полагает, что Татьяна Власова привыкла к колким замечаниям и поступкам ненавистницы, поэтому такие случаи не могут колоссально испортить ей настроение. Юристы, приближенные к семье Армена Джигарханяна, уверены — за дерзкое обвинение Виталина Цымбалюк-Романовская может быть как минимум оштрафована и привлечена к исправительным работам.
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