Арзамасова рассказала о царящих в Европе нравах

Осенью исполнится 200 лет со дня рождения Федора Достоевского – одного из главных русских писателей. Театр Наций отмечает этот юбилей большой программой "Достоевский 200", в которую войдут драматические и оперные постановки, сторителлинг и киноальманах. А открылась она спектаклем Елены Невежиной "Зимние заметки о летних впечатлениях".

Произведения Достоевского плохо поддаются инсценировкам. А Елена Невежина и вовсе взялась за публицистический текст без явного сюжета и героев. Он даже для чтения с листа довольно сложен при всей его саркастичности и ироничности. Это не дорожные романы современника Достоевского Николая Лейкина, над которыми до революции хохотал простой народ! Поэтому режиссер придумал интересный ход – сокращенный авторский монолог Федора Михайловича был превращен в диалог двух героев в исполнении Ильи Исаева и Елизаветы Арзамасовой.

Они оказываются посетителями современного музея, которые за несколько минут до закрытия перебираются за канатные столбики ограждения и оказываются в интерьерах роскошного "Пульмановского" вагона XIX века. Примерно в таком писатель и совершил в 1862 году свое первое путешествие по Европе, послужившее основой для "Заметок..." Теперь же наши современники из спектакля Невежиной словно бы примеривают на себя типажи и характеры из фельетона Достоевского. "Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене, да еще в иных местах по два раза, и все это я объехал ровно в два с половиною месяца!" – писал Федор Михайлович. Арзамасова и Исаева смахивают музейную пыль с писателя и пытаются за полтора часа с позиции сегодняшних дней посмотреть на жителей Старого света и их нравы.

Получилось эдакое театральное роуд-муви. За окном при этом мелькают современные пейзажи Подмосковья и Европы. Режиссер тем самым подчеркивает, что очерк Достоевского – вне временной. "Благодаря манере изложения и разнообразию тем, волнующих автора, такой очерк вполне мог бы оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать трэвел-блогом. Ведь в путешествиях есть своя странная дорожная метафизика– долгий путь, вечер, все разговоры завершены, ты видишь пейзаж за окном, свое отражение в стекле и начинаешь задумываться о серьезных вещах, на которые никогда", – говорит Невежина.

Она постаралась актуализировать "музейного" Достоевского и за счет визуального ряда. Чего только стоят кадры с горами мусора и съемки из цехов перерабатывающих отходы заводов, которые мелькают в окнах мчащегося поезда... Оказывается, что писатель говорил о явлениях вневременных, которые не зависят от моды, вкусов и тенденций.

При этом спектакль легким для восприятия назвать нельзя – он требует от публики определенной подготовки, владения материалом и предельной сосредоточенности. И тогда от "Летних впечатлений" послевкусие будет приятным.