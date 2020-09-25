Как живет 64-летняя Марина Дюжева

Фестиваль театр и кино "Амурская осень" всегда собирает лучших из лучших. В далекий Благовещенск соглашаются приехать и мировые знаменитости (в разные годы тут были Пьер Ришар, Джина Лоллобриджида), и актеры, которых в иное время увидеть вне экрана или сцены практически невозможно. Среди них – звезда советского и российского кино Марина Дюжева, которая ведет довольно замкнутый образ жизни и не жалует светские рауты.
На 18-й "Амурской осени" Марина Дюжева появилась в пронзительном спектакле "Кабы я была"..." Лизы Арзамасовой, с которой знакома еще со времен совместной работы в "Папиных дочках". "Кабы я была..." – исповедь пожилых женщин, которые пережили войну, потерю матери и маленькой сестренки. В Благовещенске он был отмечен специальным призом жюри. А в октябре этот спектакль привезут в подмосковный Павловский посад на фестиваль "Театральная осень".
Пока же на церемонии закрытия осени "Амурской" Дюжева удостоилась специальной награды – Приза администрации города Свободный "За вклад в комедию". Марина Михайловна, снимавшаяся много в "Ералаше" и комедийных лентах, конечно, такого поощрения достойна – она получила бронзовую статуэтку мастера комедии Леонида Гайдая.
9 октября Марина Дюжева отметит 65-летие. Актриса призналась, что оптимизм, любовь к жизни и профессии не позволяют ей стареть. И планов у нее еще очень много!
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