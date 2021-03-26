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Шоу-бизнес
Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну

Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну

Сегодня шоу главного теледоктора страны все чаще называют скандальным. Многие смотрят программу с большим интересом, другие же утверждают, что передача может нанести людям вред, а некоторые просто каждый раз ждут нового казуса во время съемок.
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На этот раз популярное шоу вышло на новый уровень. Во время съемок Елена Малышева поставила гостю неутешительный диагноз по перевернутому глюкометру. Прибор не только показали зрителям, но даже сняли крупным планом. Судя по всему, монтажеры посчитали, что люди не заметят подвоха.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Устройство показало, что уровень сахара в крови пациента находится в пределах нормы. Однако цифры "6,5" быстро превратились в кадре в "9,5" и ни гость, ни сама Елена Васильевна на удивление даже ничего не заподозрили. Переживать никто не стал, и врач быстро дала "больному" множество рекомендаций.

Телеведущая заявила, что нормой является показатель "6,0". Соответственно показатели гостя находились в пределах заветной цифры, но в перевернутом виде оказались серьезно завышены. "Таблетки, похудеть и физкультура", – строго сказала Елена Малышева, поставив гостю диагноз. Некоторые издания достаточно быстро заметили ошибку в этой истории и тут же принялись освещать странную ситуацию.

Напомним, слова Елены Васильевны часто оспаривают другие врачи. Например, на передаче "Вечерний Ургант" около года назад медик сообщила, что коронавирус можно и нужно лечить специальной диетой, самым главным продуктом внутри которой являются устрицы. Многие специалисты жестко раскритиковали неоднозначный подход.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 26 марта 2021, 09:16 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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