Не тот диагноз: рассеянная Малышева опозорилась на всю страну

Сегодня шоу главного теледоктора страны все чаще называют скандальным. Многие смотрят программу с большим интересом, другие же утверждают, что передача может нанести людям вред, а некоторые просто каждый раз ждут нового казуса во время съемок.

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