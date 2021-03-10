Малышева одобрила решение сбежавших из России в США сыновей

Теледива нередко бывает в гостях у сыновей. Елене Малышевой не впервые задают провокационные вопросы на эту тему и пытаются поддеть тем, что ее наследники променяли родину на чужбину.
Знаменитость решила положить конец домыслам и нападкам, озвучив свое мнение по данной теме. Елена Малышева сказала, что ее дети относятся к тому поколению людей, которые не считают Землю разделенной на страны. Своих наследников и их ровесников она назвала "людьми мира".
А вот себя теледоктор считает поистине русской. Она отметила, что не собирается бросать родину и переезжать на постоянное место жительства за границу.
Кроме того, Елена Малышева поведала об отношениях с мужем. Пара прожила в браке уже 34 года. Ведущая считает супруга самым близким человеком. Несмотря на долгие годы, проведенные вместе, она не перестает восхищаться избранником-профессором.
Также Елена Малышева отметила, что самому главному ее в свое время научила мать. По словам теледивы, близкие люди могут обижаться друг на друга, но они все равно должны понять и простить.
Популярные темы форума
Носите маски
Гоген Солнцев
Панин снова разделся!
Что посоветуете?
Лечебные пиявки.