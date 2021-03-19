Снова буду мамой: Малышева залетела от Эрнста

О том что Эрнст снова обрюхатил Малышеву первым сообщило немецкое издание Bunte. При этом пол и примерное время появление младенца на свет не уточняются. А сама пара пока хранит молчание.
Напомним, дизайнер с русскими корнями Екатерина Малышева в начале июля 2018 года стала женой принца Эрнста Августа Ганноверского – потомка британского короля Георга III по мужской линии и королевы Виктории по женской. Теперь Малышева носит титул Ее Королевское Высочество принцесса Ганноверская и герцогиня Брауншвейг-Люнебург.
Пара уже почти десять лет живет Лондоне. Ее Высочество наладила там выпуск собственной линии одежды. Хотя отец Эрнста не одобряет ни этого бизнеса, ни брака. Мол, сын женился на простолюдинке, поэтому даже регистрации папы не было.
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