Мокрый Лисовец возбудил россиян голым торсом: Кадры из фильма 18+

На днях Влад Лисовец вернулся с отдыха в теплых краях. Стилист поделился в личном блоге несколькими "горячими" фотографиями в полуобнаженном виде, и народ пришел в восторг.

Пожалуй, кто уж точно ест молодильные яблочки, так это Влад Лисовец. В свои 48 лет модный эксперт выглядит максимум на 35. В своем инстаграм-аккаунте шоумен поделился снимками в плавках.

Фотографии сделаны в бассейне. Стилист выныривает из-под воды и демонстрирует подписчикам стройное тело. Мокрые волосы растрепались по лицу Влада Лисовца, а рот слегка приоткрыт. В посте шоумен пожаловался, что возвращаться в холодную Москву непросто. "Но солнце, как видите, я с собой привез (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал блогер.

Поклонники пришли в восторг от снимков полуобнаженного Влада Лисовца. Кадры посчитали очень сексуальными. "Владислав, вы мой краш", "Ну это просто очень сексуальные фото! Как кадры из фильма 18+", "Обалденные кадры", "Горячо", "Шикарный мужчина!", "Воу-воу, полеееегче) Как горячи фото) Где там мой огнетушитель?", "Я вижу секс везде", – написали в комментариях.

Напомним, Влад Лисовец был близким другом покойной Жанны Фриске. После новости о том, что Дмитрий Шепелев планирует продать долю сына в квартире артистки, он встал на сторону ее родственников. По мнению стилиста, телеведущий не в праве распоряжаться имуществом сгоревший от рака супруги.