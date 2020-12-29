Лисовец оплакивает кончину великого Кардена: Дизайнер из космоса

Уходящий 2020-й забрал с собой многих великих людей. Во вторник 29 декабря стало известно о кончине французского модельера Пьера Кардена. Влад Лисовец назвал легендарного кутюрье революционером от моды.

По словам телеведущего, у него в коллекции есть оправа очков, разработкой которой занимался дизайнер. Он отметил, что этот предмет гардероба невероятно футуристичный, как и все, что делал модельер.

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Как отметил Влад Лисовец, Пьер Карден запомнится тем, что был абсолютным новатором – вводил новые формы, силуэты, использовал необычные ткани. Благодаря дизайнеру планета узнала, что мода может быть не только удобной, но и абсолютно неземной.

По мнению Влада Лисовца, мир потерял революционера, человека от искусства, который смог убедить миллионы в том, что одежда не всегда должна быть простой и понятной. "Если говорить про дизайнера из космоса, то это Пьер Карден", – уверен телеведущий.

Напомним, что Пьер Карден скончался на 99-м году жизни в американской клинике недалеко от Парижа. Александр Васильев, комментируя смерть модельера, отметил, что именно ему мы обязаны появлением водолазок, черных колготок, одежды на молнии и в коже.

"Это был человек с очень большой буквы. Великий создатель моды", – отметил историк. При этом телеведущий считает, что грустить об уходе Пьера Кардена не стоит, ведь кутюрье прожил почти сто лет и явно успел сделать все, что хотел.