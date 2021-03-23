"Наказала его!": Макеева до крови избила застигнутого с блондинкой любовника

Актриса явно наслаждается новыми отношениями со смазливым строителем. И ей плевать, что многие считают ее разлучницей. Она регулярно делится фотографиями с любовником в соцсетях и смотрит на реакцию публики. Даже в рекламных постах они снимаются вместе и одинаково улыбаются винирами.
"Вы спрашиваете, почему Роман такой скромный и зажатый, – обратилась она к подписчикам. – Просто я иногда бью до первой крови, чтоб знал, как себя вести!"
Неожиданное признание! "Высокие отношения!", – как сказали бы в фильме "Покровский ворота".
Рукоприкладство и членовредительство актриса оправдывает. "Вообще я считаю мужчин надо иногда для профилактики бить, чтобы знали свое место, – свято верит она. – А по воскресеньям иногда сажать на цепь. Недавно я застала Романа в обнимку с какой-то блондинкой и, конечно, наказала его!"
Подобные откровения заезды многим могут показаться странными и глупыми. Но очень хочется верить, что все сказанное Макеевой – всего лишь не очень удачная шутка. Хотя с нее, конечно, может статься...
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