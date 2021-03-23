"Наказала его!": Макеева до крови избила застигнутого с блондинкой любовника

Анастасия Макеева – дама любвеобильная. Недавно она рассталась с третьим мужем – юристом Александром Саковичем. Но очень быстро нашла утешение в новых отношениях. Очередным ее любовником стал Роман Мальков, который помогал ей строить дачу в Подмосковье. Правда, у него была жена Светлана и четверо детей. Но красавчика это пикантное обстоятельство не смутило и он бросился в объятия красавицы из мира шоу-бизнеса.



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