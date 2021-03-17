Раздетая жена Ильи Авербуха взбудоражила незнакомых мужчин

Еще в декабре прошлого года звездная пара поженилась. Однако только сейчас им удалось отправиться в медовый месяц. Авербух и Арзамасова собрались покорять Арабские Эмираты. Специально для отпуска Елизавета прикупила несколько ярких купальников, а Илья запасся железным терпением, чтобы "налепить" возлюбленной десятки удачных кадров.
25-летняя возлюбленная фигуриста уже обнародовала несколько провокационных снимков, вызвавших общественную критику. Пользователи социальной сети посетовали, что Арзамасова никогда не публикует совместные фотографии с мужем, а лишь хвастается подтянутым телом.
К слову, фигура молодой пассии Авербуха, действительно, достойна внимания. Поклонники отметили, что у Елизаветы "осиная талия и сочная грудь". Самое большое количество восторженных возгласов собрали ноги актрисы.
"Понятно, почему Авербух у ваших ног...Они же прекрасны! Все делаете для того, чтобы мужик не убежал", – подметили комментаторы.
Стоит отметить, что актриса не реагирует на подписи незнакомых мужчин и постоянно намекает, что находится рядом со своим супругом. Так, она проговорилась, что составила компанию фигуристу в экзотическом сафари в пустыне. Напомним, что с Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Спортивный продюсер положил глаз на девушку еще во время шоу "Ледниковый период". Тогда он был звездным тренером, а она – одной из участниц популярного телепроекта.
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