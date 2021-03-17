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Раздетая жена Ильи Авербуха взбудоражила незнакомых мужчин

Раздетая жена Ильи Авербуха взбудоражила незнакомых мужчин

Известно, что звезда многосерийной киноленты "Папины дочки" отправилась на долгожданный отдых. Многочисленная аудитория бурно отреагировала на пикантные кадры, опубликованные Лизой Арзамасовой в социальных сетях. Разъяренные мужчины сразу же принялись гадать, оставил ли фигурист свою красавицу "на растерзание арабским шейхам"?
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Еще в декабре прошлого года звездная пара поженилась. Однако только сейчас им удалось отправиться в медовый месяц. Авербух и Арзамасова собрались покорять Арабские Эмираты. Специально для отпуска Елизавета прикупила несколько ярких купальников, а Илья запасся железным терпением, чтобы "налепить" возлюбленной десятки удачных кадров.

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Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

25-летняя возлюбленная фигуриста уже обнародовала несколько провокационных снимков, вызвавших общественную критику. Пользователи социальной сети посетовали, что Арзамасова никогда не публикует совместные фотографии с мужем, а лишь хвастается подтянутым телом.

К слову, фигура молодой пассии Авербуха, действительно, достойна внимания. Поклонники отметили, что у Елизаветы "осиная талия и сочная грудь". Самое большое количество восторженных возгласов собрали ноги актрисы.

"Понятно, почему Авербух у ваших ног...Они же прекрасны! Все делаете для того, чтобы мужик не убежал", – подметили комментаторы.

Стоит отметить, что актриса не реагирует на подписи незнакомых мужчин и постоянно намекает, что находится рядом со своим супругом. Так, она проговорилась, что составила компанию фигуристу в экзотическом сафари в пустыне. Напомним, что с Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Спортивный продюсер положил глаз на девушку еще во время шоу "Ледниковый период". Тогда он был звездным тренером, а она – одной из участниц популярного телепроекта.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 09:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

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