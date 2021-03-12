"Не хочу": Авербух откровенно об интимных моментах Арзамасовой

Роман фигуриста и актрисы долгое время не давал покоя многочисленным поклонникам. Однако в конце прошлого года все прояснилось. Илья сделал предложение Елизавете, и они поженились. Пара не любит говорить о личном, но иногда все же всплывают некоторые детали.

Сейчас возлюбленные активно налаживают свой быт и стараются создать максимально комфортные условия для совместной жизни. Они оба люди творческие, а потому вопрос личного пространства для вдохновения стоит особенно остро. Отметим, Елизавету тепло приняла и экс-супруга спортсмена, и наследник, у которого отличные дружеские отношения с Арзамасовой.

В последнем интервью Илья рассказал, что брак поставил крест на некоторых возможностях Елизаветы. Например, теперь она не имеет право участвовать в "Ледниковом периоде", так как является его законной супругой. Оказалось, что это строго запрещено. Однако артистку это вовсе не расстроило, и она с головой окунулась в семейную жизнь и любимую профессию.

Елизавета Арзамасова проводит много времени на репетициях. Сейчас все ее силы направлены на постановку по произведению Федора Михайловича Достоевского. Трепетный супруг активно поддерживает деятельность жены, но старается не отвлекать ее от работы, чтобы не нарушать привычный ритм.

Илья Авербух сообщил, что сейчас им удалось создать свой особый мир, прийти к общей энергии, и они стараются беречь то, что имеют. На репетиции к супруге фигурист не ходит. "Это интимный момент", – подчеркивает он. По мнению спортсмена, эти минуты вдохновения и единения с собой легко нарушить. "Я этого не хочу", — пояснил он.

