Молодая жена Авербуха выставила напоказ упругую грудь

Накануне звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию из отпуска. Судя по всему, девушка отправилась в Дубай, чтобы отметить день рождения, который наступит 17 марта. Пока неизвестно, с кем артистка улетела в теплые края.
В личном блоге Елизавета Арзамасова опубликовала несколько "Сторис", в которых показала, как проходит ее отдых: море, солнце, неторопливые завтраки. Также девушка выложила фотографию в купальнике. На снимке актриса демонстрирует подтянутую фигуру, стройные ноги и упругую грудь в белом купальнике.
Поклонники пришли в восторг от публикации Елизаветы Арзамасовой. "Боже вы идеальная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Русалка вышла на берег", "Какая ты красивая", "Вы неотразимы", "Галина Сергеевна ваши гр.. гхм, глаза, очень красиво закрываются под этой шляпкой", "Красота такая что ослепнуть можно", "Лиза фигура у вас супер и купальник классный", "Афина? Артемида? Афродита? Елизавета!", "Елизавета, Вы все-таки девушка невероятной красоты!" – написали в комментариях.
Некоторые поклонники уточнили, почему Елизавета Арзамасова не публикует фотографии с Ильей Авербухом. На что звезда сериала "Папины дочки" заявила, что они с мужем выкладывают ровно столько совместных снимков, сколько им обоим комфортно.
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