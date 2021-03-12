"Муж не нарадуется": Арзамасова выпятила округлые ягодицы

Актриса Лиза Арзамасова изо всех сил старается избавиться от ассоциаций с "папиной дочкой", которая неумолимо грызет гранит науки. В конце 2020 года артистка стала женой Ильи Авербуха и начала все чаще интриговать россиян пикантными фотосессиями. Пользователи Сети восхищены внешними изменениями знаменитости, которая стала воплощением женственности. Лиза Арзамасова показала эротичное фото в спортивной форме, которая подчеркнула достоинства ее фигуры.
В инстаграм-канале артистки появилось новое фото, на котором девушка занимается спортом. Перед съемкой Лиза Арзамасова распустила волосы, надела кроссовки, просторную кофту и обтягивающие лосины. Позируя перед фотографом, актриса наклонила голову и выпятила округлые ягодицы, которые попали в самый центр кадра.
Россияне не оставили снимок без внимания и решили выразить свое мнение по отношению к нему. Одним понравился пикантный кадр, другие же сочли его слишком откровенным для кинодивы. "Странное решение — загрузить это фото и привлечь определенного рода внимание к себе", "Ты просто прелесть", "Попка орех, так и просится на грех", "Повезло Илье, красотка", "Муж не нарадуется, наверное, молодец", — написали пользователи Сети к публикации Лизы Арзамасовой.
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