Волочкова обнародовала фотографии нового возлюбленного

Анастасия Волочкова охотно делится новостями из жизни. Однако никогда не показывает своих воздыхателей. Имена молодых людей так и остаются главной загадкой для поклонников балерины.

Известно, что прима рассталась с прошлым возлюбленным еще в январе. Волочкова так и не назвала основные причины громкого разрыва, она лишь сообщила, что уже нашла нового избранника.

Напомним, Анастасия даже планировала выйти замуж за мужчину по имени Олег. Многочисленная аудитория так и не увидела таинственного суженного. Подобная ситуация повторяется и с очередным мужчиной балерины.

Накануне Волочкова обнародовала совместную фотографию с новым ухажером. Правда, на кадре видна лишь тень молодого человека. Публика сразу же принялась гадать, кто теперь радует гибкую артистку.

"Сладкая парочка", – подписала снимок Анастасия.

Поклонники предположили, что балерина использует работников своего сада для скандальных фотокарточек. Ходят слухи, что Волочкова специально подогревает интерес и будоражит общественность.

Более того, даже в светских кругах обсуждают личную жизнь примы. Звезды уверены, что все суженные – лишь плоды бурной фантазии Анастасии. Действительно, найти жениха богаче и влиятельнее Сулеймана Керимова – весьма сложная задача.

Еще одна теория, связанная с нестандартным поведением Волочковой, гласит, что балерина пытается отомстить бывшему мужу Игорю Вдовину с помощью вымышленных избранников.