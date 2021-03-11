Волочкова обнародовала фотографии нового возлюбленного

Известно, что прима рассталась с прошлым возлюбленным еще в январе. Волочкова так и не назвала основные причины громкого разрыва, она лишь сообщила, что уже нашла нового избранника.
Напомним, Анастасия даже планировала выйти замуж за мужчину по имени Олег. Многочисленная аудитория так и не увидела таинственного суженного. Подобная ситуация повторяется и с очередным мужчиной балерины.
Накануне Волочкова обнародовала совместную фотографию с новым ухажером. Правда, на кадре видна лишь тень молодого человека. Публика сразу же принялась гадать, кто теперь радует гибкую артистку.
"Сладкая парочка", – подписала снимок Анастасия.
Поклонники предположили, что балерина использует работников своего сада для скандальных фотокарточек. Ходят слухи, что Волочкова специально подогревает интерес и будоражит общественность.
Более того, даже в светских кругах обсуждают личную жизнь примы. Звезды уверены, что все суженные – лишь плоды бурной фантазии Анастасии. Действительно, найти жениха богаче и влиятельнее Сулеймана Керимова – весьма сложная задача.
Еще одна теория, связанная с нестандартным поведением Волочковой, гласит, что балерина пытается отомстить бывшему мужу Игорю Вдовину с помощью вымышленных избранников.
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