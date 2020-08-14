Дочь Александра Малинина готовится родить ребенка

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной Кира вернулась в Америку, куда не могла вылететь несколько месяцев из-за закрытых границ. Перед отъездом наследница артистов сообщила матери важную новость.

Кире уже 34 года, детей у нее нет. Не раз в интервью Ольга Зарубина признавалась, что мечтает понянчить внуков. Кажется, скоро ее желание наконец исполнится. "Раньше, когда я спрашивала ее о внуках, она лишь отмахивалась. Говорила, что не хочет детей, более того – даже ненавидит их. Однажды сказала: "А вдруг у меня родится такой же трудный ребенок, как я?" Я успокаивала дочь: "Ты справишься. Будешь любить своего ребенка и многое ему прощать!" – рассказала Ольга Зарубина.

И вот однажды Кира призналась, что пересмотрела свои взгляды и готова родить. Когда Ольга это услышала, то чуть не прослезилась от счастья. "Дочь хочет стать мамой. Я думаю, что это долгожданное событие не за горами. У нее есть прекрасный бойфренд", – отметила артистка.

Интересно, что перед отъездом обратно в Америку Кира оформила российский паспорт. Ольга Зарубина прописала дочку в своей московской квартире. "Она счастлива, что вернулась домой. А я скучаю. Мы созваниваемся с ней каждый день, разговариваем по видеосвязи. У нее все нормально. Хотя в США тоже карантин не закончился до конца", – сообщила певица.

Между тем Ольга Зарубина призналась, что была бы рада, если бы Кира осталась с ней в России. Хотя она и понимает, что в Америке, где проживает дочь с маленького возраста, ей лучше. "У Киры своя жизнь, там ей проще", – констатировала Ольга Зарубина.

Ранее певица признавалась, что Кира до сих пор не может оправиться после встречи со своим отцом, известным исполнителем Александром Малининым. Знакомство случилось еще несколько лет назад, они даже стали общаться, но вскоре связь оборвалась. Что точно стало причиной этого, неизвестно.