Просто бог: взрослый сын Малинина потряс нереальной красотой

Никита Малинин был рожден первой женой Александра Малинина, скрипачкой из ВИА "Поющие гитары" Инной Курочкиной, в 1981 году. С тех пор Александр успел еще дважды жениться, обзавестись дочерью Кирой, двойняшками Фролом и Устиньей, внуком Платоном, стать приемным отцом для сына третьей жены...
А что же Никита? В 2003 году он стал победителем "Фабрики звезд – 3". В отличие от своего звездного отца, который шел к славе долгие годы, Никита добился популярности всего за три месяца. На той "Фабрике" он спел песню "Котенок". С тех пор парня так и зовут, хотя ему скоро 40.
После телешоу Малинин сделал перерыв в карьере. В 2007 году представил проект Dj Nejtrino, однако коллектив в скором времени распался.
В 2008 году парень тайно женился на девушке Наталье, с которой дружил со школы, у них родился сын. Сегодня Никита зарабатывает тем, что пишет музыку и тексты песен для других исполнителей.
Его свежее фото с вокалисткой Юлией Учагиной, выступающей по псевдонимом Note U, произвело фурор. "Просто бог", "Нереальной красоты парень", "Красавец! Котенок, ты не меняешься!", "Со времен "Фабрики звезд" я успела окончить школу, институт, выйти за муж и родить ребенка, а Вы все такой же красавчик", – восторгаются покоренные старшим сыном Александра Малинина поклонники.
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