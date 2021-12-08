"Гениальный план!": Заговорившая о болезни Лазарева призналась в обмане

Татьяна Лазарева рассказала о "сделке с совестью".

Артистка периодически делится со своими подписчиками длинными текстами на разные темы, в которых делится своим опытом. Лазарева решила рассказать, как ей удается делать дела, которые она привыкла откладывать. Татьяна призналась, что обманывает сама себя, планируя какие-то псевдоважные задачи, ради невыполнения которых в итоге делает то, что было нужно. Вместо "очень важного" поста в соцсети вытирает пыль.

Подписчики бурно отреагировали на такое откровение, отметив, что тоже так делают. "Гениальный план! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да, сразу Очень много дел. Потом все равно приходится делать", "Круто, я тоже так делаю", "Это не вранье – это переговоры, вполне гуманное партнерство с собой", "Самообман ложью не считается, это внутреннее дело каждого", "Спасибо, беру в оборот! Можно же использовать с пользой прокрастинацию. Волшебница!", "Я до вашего поста, Татьяна, была уверена, что патент на этот метод прокрастинации принадлежит мне!", "Я так всегда экзамены сдавала – во время сессии дома была кристальная чистота", – написали комментаторы.

Ранее Татьяна Лазарева рассказывала о серьезной болезни своей близкой подруги. Женщина столкнулась с раком груди, когда случайно обследовалась по другому поводу. Для Татьяны это стало тяжелым ударом в череде проблем после развода и переезда обратно в Россию.