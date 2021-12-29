Россияне обеспокоены состоянием 53-летней Стриженовой: Скоро сляжете!

В свои 53 артистка сумела сохранить не только прекрасную фигуру, но и моложавую внешность. Несмотря на загруженный график, она успевает все.

Екатерина Стриженова активно ведет свой личный блог. Там знаменитость делится с поклонниками деталями своей жизни, обсуждает важные моменты и рассказывает о том, что ее беспокоит. Сегодня на странице звезды появилось новое видео.

На кадрах она спряталась за роскошной новогодней елкой в студии известной программы. "Ку-ку", – сказала сияющая знаменитость, когда ее лицо, наконец, показалось из-за украшенных веток. Стилисты убрали волосы артистки в тугой пучок и одели в зеленое платье с пышным белым воротником.

Несмотря на цветущий вид, Екатерина Стриженова призналась, что перед Новым годом работает особенно много. Она отметила, что рабочий день сегодня начался около пяти ура, позднее она снимается в другой программе после обеда, а вечером играет в спектакле. Поклонники начали переживать за кумира.

Россияне отметили, что Екатерине необходимо спать и беречь себя, иначе все может завершиться не совсем приятно. "Нельзя же так, скоро сляжете! Нужно отдыхать, Екатерина", "Ой, такая красивая, но надо отдохнуть же на Новый год", "Екатерина, быстро спать! В 5 утра встала", "Катенька, Вы невероятная красавица и труженица, но нужно и себе время уделить", – прокомментировала обеспокоенная публика.

