Препараты, алкоголь и визиты к психологу: от изможденного Газманова остались осколки

Декабрь – самое тяжелое (но и хлебное) время для артистов. Съемки, "огоньки", корпоративы, премии, премьеры – всюду надо успеть. Нервы часто не выдерживают. Как, например, у Газманова.

"На препаратах, алкоголе и визитах психологу дотянуть до зимы и ворваться в снежный морозный декабрь, – рассказывает про свой напряженный график изможденный певец. – Эге-гей, залетные! Неловко вломиться в трещащий по швам рабочий график как в посудную лавку, звеня опрокинутым стеклом, роняя полки, поскальзываясь и извиняясь перед сбитыми с ног и с толку случайными встречными".

Самое важное, по мнению исполнителя, "продраться через все дела, не замечая как оставляешь на своем пути осколки себя самого, ежиться от порывов ледяного зимнего ветра, впервые в жизни чувствовать холод, а не тепло, на кончиках пальцев и ощущать как становишься чужим самому себе".

"Моя мудрая (не в пример мне) подруга говорит, что так выглядит грандиозный шухер накануне знатного левел-апа, – написал Родион Газманов на своей странице. – А на самом деле все будет хорошо, конечно. Говорят, что многократное повторение этой фразы имеет терапевтический эффект".

"Выдохнуть в этом году уже не получится, да и не нужно. У меня для этого будет целых тринадцать дней января", – справедливо заметил артист.