Суд освободил измученную Бритни Спирс от тирана-отца

Бритни Спирс освободилась от опеки отца решением суда.

Больше 13 лет певица находилась под опекой своего родителя, который имел полномочия решать за нее все вопросы. В 2008 году Бритни признали недееспособной из-за последствий ее зависимостей. Вскоре артистка вылечилась, но дееспособность ей не вернули.

С каждым годом воспитательные меры отца становились все строже, он запретил Спирс выходить на улицу без бюстгальтера, а позже и вовсе запер в доме. родитель буквально мучал собственную дочь.

В итоге звезда не выдержала и подала несколько исков в суд о лишении его опеки. Разбирательства длились долго, Бритни снимала некоторые запреты в судебном порядке. В Сети даже появилось целое движение #FreeBritney (Свободу Бритни) в ее поддержку.

В итоге суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу певицы. Вчера она поделилась радостью, что отца лишили права опеки и назвала этот день самым счастливым в жизни. Поклонники рады за любимую звезду и от души поздравляют ее.

Ранее Бритни Спирс рассказала, что держит злость на мать за всю эту историю с опекой. Певица предположила, что именно мать в свое время подговорила отца взять опеку над звездой и провернуть эту сложную схему. "Она тайно разрушила мою жизнь", – написала о матери артистка в своем блоге. Но вскоре передумала и удалила пост.