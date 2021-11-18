"Стыдно": Сбросившая оковы Спирс рассказала о жизни на свободе

Оставив опеку в прошлом, Бритни Спирс заставила фанатов рыдать.

Поп-дива Бритни Спирс наконец-то сбросила с себя оковы опекунства и избавилась от бдительного надзора отца-тирана. Артистка 13 лет не имела практически никаких прав — родитель распоряжался ее судьбой, имуществом, финансами. Сейчас 39-летняя певица почувствовала вкус свободы и рассказала о том, как собирается жить дальше.

"Я действительно знаю, как стыдно рассказывать о том, что никогда не видела наличных денег или не могла водить машину...", — поделилась в "Инстаграм" Бритни Спирс. Теперь звезда ощутила радость от самых простых вещей. Пойти и купить самостоятельно ароматические свечи стало для нее невероятным удовольствием.

В будущем певица планирует дать откровенное интервью Опре Уинфри, а также приносить пользу людям, попавшим в беду. Бритни Спирс намеревается отстаивать интересы людей с ментальными заболеваниями. "Я — сильная женщина, и могу только представить, что система могла сделать с другими, похожими на меня людьми", — призналась блондинка.

Фанатов знаменитости растрогали ее пронзительные речи. Многие поклонники артистки признались, что пролили слезы счастья. Поп-дива поблагодарила всех, кто участвовал в акции #FreeBritney, чтобы она попрощалась с опекунством.

Бритни Спирс по-прежнему обвиняет мать и отца в своих многолетних страданиях и считает, что их следует посадить за решетку. Она хочет рассказать всю правду о том, как поступили с ней родители, потому что они нанесли ей слишком серьезный ущерб.