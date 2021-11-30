"Не дают умереть": Немощное тело Зайцева затаскали по вечеринкам

Первооткрыватель русской моды Вячеслав Зайцев сломлен тяжелым недугом. Болезнь Паркинсона, преклонный возраст и различные проблемы со здоровьем привели к тому, что мужчина не может полноценно передвигаться и осуществлять рабочую деятельность. Ранее появлялись данные, что модельера возят на коляске и кормят с ложки. Также ему пришлось провести немало времени в реабилитационном центре.
Несмотря на плачевное состояние, народного художника России затаскали по вечеринкам. На днях в Москве состоялось закрытие недели моды, и Вячеслав Зайцев тоже на нем присутствовал. В "Инстаграм" попало пугающее видео, где мужчина с открытым ртом сидит за столом и, как прикованный, держит в руках букет.
Комментарий по поводу Вячеслава Зайцева дала журналистам его хорошая знакомая Галина Гарафутдинова. Она разместила отрывок своей речи в личном блоге. "Я благодарна всем друзьям, которые не дают, ну, умереть, может, громко. Продолжают поддерживать его проект", — высказалась женщина.
На светском мероприятии лицо модельера заботливо скрыли от лишних взглядов с помощью аксессуаров. На голове Вячеслава Зайцева разместили шляпу, а глаза спрятали за грубыми черными очками. Подобрали для 83-летней звезды и стильный наряд: красный жакет в сочетании с белой рубашкой.