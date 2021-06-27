Больно смотреть: Пораженного недугом Зайцева увезли в припадке после глотка шампанского

Модельер Вячеслав Зайцев пережил страшный приступ во время светской вечеринки. Мужчине не вызвали скорую помощь.

Известный кутюрье посетил праздничный вечер, который был организован в честь дня рождения его Дома моды. Уже несколько лет Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона, поэтому его появление на празднике требовало больших усилий.

Добраться до столика дизайнер смог при участии помощников, они практически принесли его на руках. Благодаря им, Вячеслав Зайцев смог и поесть: мужчины заботливо кормили тяжелобольного модельера с ложки. В какой-то момент дизайнер даже увлекся спиртным. Журналисты канала НТВ сняли, как Вячеслав Зайцев пьет из фужера шампанское.

Однако вечеринка обернулась для 83-летнего кутюрье приступом. Его самочувствие резко ухудшилось и оставаться на празднике он уже не мог. Однако вызывать медиков на подмогу окружающие не решились. Вместо этого Вячеслава Зайцева экстренно увезли домой в более комфортную обстановку.

В разгар светской тусовки соратник модельера дал интервью. Он не видит ничего плохого в том, что обессилевшего Вячеслава Зайцева выводят в свет на такие праздники. "А если человек себя плохо чувствовует или стал хуже ходить, его надо выкинуть за борт? Это не Альцгеймер, это Паркинсон. Ему просто тяжело двигаться. Он, как в панцире, в своем теле", — выразился мужчина.