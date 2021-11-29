Развратник Панин снял дочь в неудобный момент: Такая же будет

Скандальный артист успевает совмещать работу, отдых, безумные развлечения и воспитание дочери-подростка. В личном блоге Алексей Панин нередко делится развратным контентом на грани фола, но бывают у него и вполне целомудренные публикации. Недавно мужчина показал снимок своей наследницы, которая была очень расстроена.
Что и говорить, 13-летняя Анна явно не хотела позировать для фотосессии. Растрепанная, замерзшая и приунывшая школьница смотрела на камеру с тоской. Момент для съемки выдался неудобный, но Алексей Панин все равно разместил кадр в "Инстаграм",
Девочка предстала перед камерой в серой искусственной шубе с лацканами. На голову вместо шапки она повязала теплый палантин в голубую клетку. Аксессуар уже покрылся катышками и подчеркнул клочковатые пряди темных волос. Серые глаза и пухлые губы красотка унаследовала от Алексея Панина.
Отличительной чертой ребенка стал пирсинг носа. Полукруглая серьга возле ноздрей слегка съехала набок. Пользователи Сети решили, что Анна заметно повзрослела и теперь сильно напоминает звездного родителя.
Алексей Панин получил в личном блоге массу характерных комментариев. "Красота папина", "Вылитая папаша, такая же будет", "Похожа на папу очень", — выразился народ.