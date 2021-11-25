"Я нагулялась!": Бледанс откровенно о предстоящей свадьбе

Эвелина Бледанс крайне откровенно говорит в Сети о том, что происходит в ее жизни. При этом одну тему она все-таки обходит стороной.

Артистка пришла на интервью к Алене Жигаловой. Знаменитость сразу отметила, что сейчас она не одна. Журналистка попыталась выяснить, чем же занимается таинственный избранник теледивы, а также почему она так сильно скрывает его имя, но ответов на эти вопросы она так и не получила. По словам Эвелины, он не является человеком крайне медийным, но при этом его знают люди. О сфере деятельности она так и не сказала.

Эвелина Бледанс призналась, что ее постоянно зовут на ток-шоу, чтобы она назвала имя того самого человека, но пока она не хочет делать этого. Озвучила артистка и сумму, за которую готова озвучить имя: два миллиона рублей. Она отметила, что, так как Алена не платит гостям деньги, давать эксклюзив на ее программе она не намерена.

В какой-то момент артистка заговорила о свадьбе. Она подчеркнула, что жизнь научила ее никогда не говорить никогда, а потому все может случиться внезапно. При этом пока она не намерена зарекаться, но замуж не хочет. "Я нагулялась!" – заявила дива.

По словам Эвелины Бледанс, у нее уже было несколько роскошных свадеб, а потому само торжество ее не очень интересует. Она рассказала, что давно не страдала от одиночества, потому что не помнит, когда последний раз была без мужчины рядом.

