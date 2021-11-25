"Прижимался своим стоячим": скромница Бледанс разболталась о домогательствах известного мужчины

Эвелина Бледанс решилась откровенно рассказать о некоторых интимных моментах из своей жизни.

52-летняя актриса стала гостьей ютуб-шоу "Алена, блин!", в ходе которого ей пришлось вспомнить старую историю о некогда случившемся с ней харассменте. Прежде Эвелина Бледанс уже рассказывала об эпизоде с домогательствами известного мужчины, и многие СМИ пестрели этими заголовками, однако тогда женщина так и не решилась назвать имя обидчика.

Теперь актриса призналась, что это был какой-то режиссер, из-за отказа которому она многое потеряла, а именно – не получила желаемую роль. Сейчас этот человек уже в возрасте, и имя его Эвелина продолжит хранить в тайне.

"Вспомнит, как прижимался ко мне своим стоячим. Зачем нервировать мэтров?" – с юмором объяснила свою позицию скромница Бледанс.

Актриса уверена, что рассказывать о домогательствах, не называя имен, все равно нужно. Это помогает другим людям понять, что такие проблемы существуют у звезд, и узнать, как их можно решить. Бледанс призналась, что помимо того громкого случая, к ней часто приставали мужчины, однако ей всегда удавалось ловко увернуться от назойливых ухажеров.

В беседе с Аленой Жигаловой артистка также вспомнила о своем первом сексуальном опыте, который у нее случился в возрасте 18 лет. Долгое время у будущей звезды был один молодой человек, поэтому вспомнить второго ей оказалось уже сложнее. Однако порывшись в памяти, артистка призналась, что второй сексуальный опыт у нее случился на спортивных матах в актовом зале.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что порезвившуюся со стриптизером Эвелину Бледанс закидали камнями за разврат на Кавказе.