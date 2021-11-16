"Остается лишь дружить": на отношениях Кравченко и Добронравова поставили крест

Татьяна Кравченко раскрыла тайну о своей влюбленности. Однако, по словам психолога Натальи Суздальцевой, у актрисы нет шансов.

Татьяна Кравченко призналась, что была влюблена в своего коллегу по сериалу "Сваты" Федора Добронравова. Актеры подружились во время работы над очередным сезоном любимого ситкома.

Звезда даже рассказала о своих чувствах женатому артисту. Тот сразу объяснил, что между ними ничего быть не может. Позже знаменитость успокоилась и отпустила свой объект обожания.

"Татьяна застряла в психологическом статусе своего героя. Такой эффект наблюдается у артистов, когда они играют долгое время одно и того же персонажа. А теперь умножьте это на силу, яркость роли и популярность Вали. Уже 10 лет в сериале они играют мужа и жену и так сложилось, что они стали устоявшейся, крепкой, гармоничной парой в сознании людей. И, похоже, сильно вжившись в роль, Татьяна застряла в этом", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Наталь Суздальцева.

Психолог точно уверен, что между героями Валентиной и Иваном, конечно, царит идиллия и они искренне любят друг друга. Однако чувства есть только на экране, на деле же, у каждого своя жизнь.

"Конечно, Добронравов женат, и роль для него – это работа, съемки. Именно так он сказал Татьяне. Подходят ли они друг другу? Их персонажи – да. Актеры – нет. Остается лишь дружить", поделился эксперт.