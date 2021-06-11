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Шоу-бизнес
Над сыном покойного Марьянова нависла угроза

Над сыном покойного Марьянова нависла угроза

Ясновидящая считает, что сыну Дмитрия Марьянова нужна серьезная психологическая помощь.
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Знаменитого актера не стало в 2017 году. Однако поклонники покойного артиста до сих активно обсуждают последние годы его жизни и преждевременную кончину, которая окутана тайной. Своим мнением о произошедшем в семье знаменитости поделилась ясновидящая Алена Полынь. Женщина считает, что Дмитрий Марьянов стал жертвой приворота.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Именно черной магией экстрасенс объясняет неожиданную свадьбу артиста за два года до смерти. Друзья называли Марьянова вечным холостяком и были уверены, что он не женится. Но вдруг появилась некая Ксения Бик, с которой артист просто потерял голову, а затем вдруг отправился под венец. Ясновидящая считает, что Бик обладает разрушительной энергетикой, из-за которой актер резко постарел и потерял все жизненные силы.

Из-за действий "черной вдовы", как жену Марьянова называет экстрасенс, пострадал и сын актера Даниил. Полынь подчеркнула, что произошедшее с отцом не пройдет для сына бесследно. Серьезная душевная травма всю жизнь будет мучить Даниила. В интервью "Собеседнику" экстрасенс посоветовала молодому человеку обратиться за помощью к специалистам.

Ясновидящая также добавила, что негативная энергетика Бик захлестнула и недвижимость Марьянова, поэтому его квартиру лучше продать. Хорошо, если новым владельцем станет человек, способный изгнать темные силы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, кому досталось наследство Дмитрия Марьянова.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 12:54 Источник: Собеседник • Требует проверки
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Как жил Дмитрий Марьянов

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