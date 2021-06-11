Над сыном покойного Марьянова нависла угроза

Ясновидящая считает, что сыну Дмитрия Марьянова нужна серьезная психологическая помощь.

Знаменитого актера не стало в 2017 году. Однако поклонники покойного артиста до сих активно обсуждают последние годы его жизни и преждевременную кончину, которая окутана тайной. Своим мнением о произошедшем в семье знаменитости поделилась ясновидящая Алена Полынь. Женщина считает, что Дмитрий Марьянов стал жертвой приворота.

Именно черной магией экстрасенс объясняет неожиданную свадьбу артиста за два года до смерти. Друзья называли Марьянова вечным холостяком и были уверены, что он не женится. Но вдруг появилась некая Ксения Бик, с которой артист просто потерял голову, а затем вдруг отправился под венец. Ясновидящая считает, что Бик обладает разрушительной энергетикой, из-за которой актер резко постарел и потерял все жизненные силы.

Из-за действий "черной вдовы", как жену Марьянова называет экстрасенс, пострадал и сын актера Даниил. Полынь подчеркнула, что произошедшее с отцом не пройдет для сына бесследно. Серьезная душевная травма всю жизнь будет мучить Даниила. В интервью "Собеседнику" экстрасенс посоветовала молодому человеку обратиться за помощью к специалистам.

Ясновидящая также добавила, что негативная энергетика Бик захлестнула и недвижимость Марьянова, поэтому его квартиру лучше продать. Хорошо, если новым владельцем станет человек, способный изгнать темные силы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, кому досталось наследство Дмитрия Марьянова.