Россиянка требует миллион рублей компенсации за травму от Козловского

Актер Данила Козловский во время одного из спектаклей случайно нанес зрительнице увечье. Женщина подала иск в суд к Театру Европы, в котором играет актер.

Инцидент произошел еще в 2019 году на постановке "Гамлет". Актер уронил тяжелую металлическую флейту, которая отскочила прямо в голову одной из зрительниц. Пострадавшая обратилась в медпункт театра, где ей нанесли мазь.

Затем петербурженка отправилась в Мариинскую больницу, где на рану наложили швы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму. Женщина решила добиться от театра компенсации и обратилась в суд. Она утверждает, что музыкальный инструмент мог попасть ей в глаз или вовсе убить.

Теперь россиянка требует от театра компенсацию более чем в миллион рублей в качестве моральной компенсации за "колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы". Сам Данила Козловский пока не прокомментировал происшествие. Однако артиста уже вызвали на очередное заседание в суд.

Напомним, весной этого года актриса и режиссер Ольга Зуева родила от Данилы Козловского дочь Оду Валентину. Сообщается, что сейчас она находится в США. Артист материально поддерживает ее и наследницу. Как писали "Дни.ру", ранее появился слух о том, что звездная пара распалась, и актер закрутил роман с коллегой Оксаной Акиньшиной.

По слухам, актеры вместе уже полгода. На днях телеграм-канал Peopletalk сообщил, что Козловского и Акиньшину заметили в одном из городов Турции. Актеры сидели в ресторане и обнимались. Они выглядели как пара.