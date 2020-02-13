"Просто так случилось": Данила Козловский испугался обвинений в плагиате

Актер Данила Козловский сообщил, что фильм с его участием "Чернобыль: Бездна" не является нашим ответом зарубежным киноделам. Проект картины был разработан задолго до выхода на экраны американского сериала о катастрофе на Атомной электростанции.

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