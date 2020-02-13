"Просто так случилось": Данила Козловский испугался обвинений в плагиате

Козловский отметил, что "Чернобыль: Бездна" не плагиат на заморский многосерийный фильм от HBO. Российским кинематографистам идея снять ленту об аварии на АЭС пришла гораздо раньше.
Данила сообщил, что с момента выхода иностранного сериала до начала съемок отечественного фильма о техногенной катастрофе прошло всего две недели. За это время невозможно подготовиться к съемочному процессу.
"То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написание сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съемок, поиск и утверждение артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого, у нас было бы всего 13 дней", – написал испуганный возможными обвинениями в плагиате Данила Козловский в личном "Инстаграм".
Артист добавил, что даже самый неискушенный в киношных делах зритель понимает, что только подготовительный процесс к съемкам может занимать два года. Разработка картины "Чернобыль: Бездна" велась несколько лет.
"Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему", – подчеркнул Данила Козловский.
Напомним, сериал "Чернобыль" совместного производства США и Великобритании от HBO вышел на экраны 6 мая 2019 года. Проект стал резонансным и рейтинговым.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Надоело жевать ковёр
Соседи громко ругаются
Не зовет замуж спустя 8 лет
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Дочку бросил партнер по танцам
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?