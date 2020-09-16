Бессонница и нервный срыв: Азиза убита подлой изменой жениха перед свадьбой

Возлюбленный Азизы – стоматолог Давид Григорян, которого уличили во флирте с одной из участниц "Дома-2" – все еще надеется, что свадьба с певицей состоится. В недавнем интервью​ он заявил, что сделает все, чтобы 26-го сентября легендарная артистка сказала ему: "Да". Впрочем, подруга певицы автор ее роскошного свадебного платья Аника Керимова, признанная на премии Brand awards лучшим дизайнером года, уверила, что росписи не будет.



"Работу над созданием свадебного платья мы приостановили, – сообщила Аника "Дни.ру" – Только сейчас разговаривала с Азизой, она сказала, что никакого торжества не будет. Азиза подавлена, ее поддерживают родственники. Хотя многие из них считают, что она приняла поспешное решение. Ее тетя, например, говорит, что Давид для нее – лучший вариант. Мол, он – бизнесмен, с ним она будет как за каменной стеной".

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"Ведь всем известно, что для всех артистов непростое время, – продолжает Керимова. – Из-за пандемии коронавируса у звезд нет концертов. Но Азиза настроена решительно. "Аника, я никогда не жила слишком богато и нечего начинать!", – сказала она мне. У Азизы есть консерваторское образование, огромный стаж работы на эстраде. Недавно она открыла онлайн школу, где преподает вокал и эстрадное мастерство. В ее жизни были гораздо худшие времена, но она не пропала. На кусок хлеба с маслом такая великолепная​ певица, как Азиза, всегда себе заработает.

"Да, она сейчас опустошена, но Азиза​ – сильная женщина, обязательно найдет в себе силы жить дальше, – продолжает Аника. – Тем более, что она никогда не страдала из-за отсутствия мужского внимания. После того, как стало известно, что свадьба не состоится, многие мои друзья просят их познакомить с Азизой. Один бизнесмен из Испании мне вчера написал: "Я сделаю все, но она будет моей!". Как только откроют границы, он прилетит в Россию. Он —​ порядочный мужчина, владеет салонами красоты. Быть может, у них что-то и получится".

"А пока Азиза уехала за город, – откровенничает Керимова. —​ Она живет в красивом доме, наслаждается общением с природой. У нее несколько собак и кошек, есть восемь курочек.​ Ее, правда, сейчас мучает бессонница. Но это из-за нервного срыва. Азиза сейчас ездит на​ святой ручей, который находится возле ее дома. Там она забывает​ обо всех жизненных неурядицах".

