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Вдова решила выгнать из дома престарелого отца Марьянова

Вдова решила выгнать из дома престарелого отца Марьянова

Дмитрий Марьянов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственники трагически умершего Дмитрия Марьянова третий год бьются за его наследство. Адвокат единственного сына артиста Даниила Виктория Крылова рассказала о том, что жена актера Ксения Бик поступает очень некрасиво.
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По словам правозащитницы, после смерти звезда театра и кино Ксения Бик ведет себя довольно нахально. Она занимает квартиру, которую еще предстоит поделить наследникам. Кроме того, женщина привела туда сожителя.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Адвокат возмущена тем, что теперь вова Дмитрия Марьянова пытается выгнать с загородной маленькой дачи 81-летнего отца актера – Юрия Георгиевича. И это при том, что дача строилась специально для пожилого "дедушки", как его называет родня. Крылова отметила, что ранее сама Бик заявляла прессе, что ни в коем случае не претендует на дачу.

Однако теперь вдова Дмитрия Марьянова решила бороться за эту дачу. В суд она принесла заявление, в котором написала, что Юрию Георгиевичу в этом доме принадлежит одна шестая доли. Ей же – две трети. Кроме того, женщина настаивает на экспертизе об определении порядка пользования земельным участком с учетом долей.

Отцу Дмитрия Марьянова пришлось срочно подавать иск в суд об исключении дома из числа совместно нажитого имущества. По словам адвоката, деревянный дачный домик площадью 80 квадратных метров находится в Рузском районе Подмосковья на земельном участке в 12 соток.

Также правозащитница объяснила, что дом нельзя разделить, сделав несколько входов. И теперь следующий шаг по закону – тот человек, у кого большая доля, просто может лишить права собственности других с меньшей долей, но с выплатой соответствующей компенсации. Для отца Дмитрия Марьянова Ксения Бик посчитала эту компенсацию в 200 тысяч рублей.

Напомним, артист скончался 15 октября 2017 года в частном реабилитационном центре для алко и наркозависимых, куда его определила последняя жена Ксения Бик. Ему было 47 лет. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

Автор: 11 сентября 2020, 19:58 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Как жил Дмитрий Марьянов

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