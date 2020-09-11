Вдова решила выгнать из дома престарелого отца Марьянова

Родственники трагически умершего Дмитрия Марьянова третий год бьются за его наследство. Адвокат единственного сына артиста Даниила Виктория Крылова рассказала о том, что жена актера Ксения Бик поступает очень некрасиво.



По словам правозащитницы, после смерти звезда театра и кино Ксения Бик ведет себя довольно нахально. Она занимает квартиру, которую еще предстоит поделить наследникам. Кроме того, женщина привела туда сожителя.

Адвокат возмущена тем, что теперь вова Дмитрия Марьянова пытается выгнать с загородной маленькой дачи 81-летнего отца актера – Юрия Георгиевича. И это при том, что дача строилась специально для пожилого "дедушки", как его называет родня. Крылова отметила, что ранее сама Бик заявляла прессе, что ни в коем случае не претендует на дачу.

Однако теперь вдова Дмитрия Марьянова решила бороться за эту дачу. В суд она принесла заявление, в котором написала, что Юрию Георгиевичу в этом доме принадлежит одна шестая доли. Ей же – две трети. Кроме того, женщина настаивает на экспертизе об определении порядка пользования земельным участком с учетом долей.

Отцу Дмитрия Марьянова пришлось срочно подавать иск в суд об исключении дома из числа совместно нажитого имущества. По словам адвоката, деревянный дачный домик площадью 80 квадратных метров находится в Рузском районе Подмосковья на земельном участке в 12 соток.

Также правозащитница объяснила, что дом нельзя разделить, сделав несколько входов. И теперь следующий шаг по закону – тот человек, у кого большая доля, просто может лишить права собственности других с меньшей долей, но с выплатой соответствующей компенсации. Для отца Дмитрия Марьянова Ксения Бик посчитала эту компенсацию в 200 тысяч рублей.

Напомним, артист скончался 15 октября 2017 года в частном реабилитационном центре для алко и наркозависимых, куда его определила последняя жена Ксения Бик. Ему было 47 лет. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

