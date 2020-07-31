Брат назвал шуткой заявления вдовы Марьянова об угрозах

Дмитрия Марьянова не стало два года назад, и до сих пор его родственники пытаются разделить наследство. На фоне судебных разбирательств Ксения Бик рассказала, что ей начали поступать угрозы.

За имущество, которое оставил после себя актер, борются его отец, вдова и сын от предыдущих отношений. Предметом споров стал загородный дом, две квартиры в Москве и банковские счета.

Ксения Бик претендует на коттедж, тем более, что он приобретался уже после свадьбы. На руках у вдовы имеются все документы, подтверждающие ее право на особняк. Однако сложность в том, что Дмитрий Марьянов оформил дом на себя, а не на обоих супругов. Из-за этого на недвижимость имеют право и другие члены семьи.

Накануне девушка заявила, что ей стали поступать угрозы. Знакомый позвонил и рассказал, что в окружении ходят слухи о том, что кто-то хочет избавиться от вдовы Дмитрия Марьянова. Причем задачи убить не стоит, а вот покалечить – очень даже.

Брат актера в беседе с журналистами заявил, что ему странно слышать подобные разговоры. Он не понимает, кто может угрожать Ксении Бик, и добавил, что это все похоже на шутку. "Ну нормальные же все люди", – говорит Михаил Марьянов. При этом он отказался комментировать ситуацию с наследством. По словам брата артиста, во всем разберется суд, и обсуждать тут нечего.