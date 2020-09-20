Оскандалившаяся на шоу "Голос. Дети" дочь Алсу стала телеведущей

Наследница певицы Алсу Микелла Абрамова приняла участие в записи популярной программы. Девочка стала ведущей рубрики "МУЗ-ТОК" в передаче "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель".



Радостную новость очь певицы Алсу сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Участница вокального проекта "Голос. Дети" опубликовала отрывок из телепередачи.

Микелла Абрамова рассказала, что в рамках рубрики они будут говорить не только о музыке. Она добавила, что безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана и "стать частью самой классной детской телепередачи". "Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной", - поделилась девочка. По словам дочери звезды, она как будто очутилась внутри сказки.

Многие фолловеры поздравили 12-летнюю девочку с успехом. Однако были и те, кто негативно отнесся к тому, что она стала телеведущей. Они отметили, что после участия в шоу "голос. Дети" Первого канала у ребенка сложился отрицательный имидж, с которым ей теперь долго придется жить.

Напомним, в прошлом году дочь певицы Алсу выиграла шоу "Голос. Дети" с большим отрывом от остальных участников. После массового недоверия итогами музыкального конкурса исполнительница признала, что покупала голоса перед финалом программы. Первый канал провел новый спецвыпуск финала, в котором Абрамова не принимала участия. На мероприятии генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями.